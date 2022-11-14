В 2024 году КВЗ завершит импортозамещение компонентов для вертолетов «Ансат»

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В 2024 году Казанский вертолетный завод планирует завершение импортозамещающей программы по своему вертолету «Ансат». Заменены будут комплектующие из Украины, США и ЕС, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

«Казанский вертолетный завод в 2024 году намерен завершить программу импортозамещения по грузопассажирским вертолетам «Ансат». Сейчас на КВЗ идет пересборка машины без комплектующих из Украины, США и Европы. Из 14 позиций ключевых комплектующих по 10 процесс импортозамещения завершен, либо находится в финальной стадии», – заключил Шакиров.

Напомним, сложности с поставками комплектующих на российских предприятиях связаны с тем, что западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на проведение военной спецоперации на Украине, о начале которой Президент Владимир Путин объявил 24 февраля.