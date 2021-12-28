В Казани появится канатная дорога между Ак Барс ареной и парком им. Горького

Проект канатной дороги в Казани рассмотрел Инвестиционный совет Татарстана под руководством Президента РТ Рустама Минниханова, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Проект представил генеральный директор компании «АэроМост» Денис Белов.

Планируется, что канатная дорога свяжет Центральный парк им. Горького и стадион «Ак Барс Арена».

Объем инвестиций в проект оценивается в 3 млрд рублей. Планируется создание 120 рабочих мест для его строительства.

Фотос сайта Агенства инвестиционного развития Республики Татарстан

«Общая площадь необходимых земельных участков составляет 2,9 га. Протяженность канатной дороги — 2773 м, она будет проходить через парковую зону Русско-Немецкой Швейцарии и откроет замечательный вид на зеленые городские зоны», — отметил Денис Белов.

Рустам Минниханов в свою очередь напомнил, что данная идея обсуждается уже долгое время и она необходима городу. Он уточнил, что проект объединяет построенные городские площадки – такие, как экстрим-парк «Урам» и территории вокруг парка им. Горького.