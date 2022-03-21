«Это не наши попутчики»: Минниханов призвал бизнес искать новые рынки

У предпринимателей не должно быть иллюзий по поводу того, что западные санкции могут отменить в ближайшие месяцы. Ситуация требует полностью перестроить логистические и технологические процессы. В то же время у бизнеса появляются новые возможности развития. Об этом шла речь на встрече Президента РТ Рустама Минниханова представителями бизнес-кругов.

Президент Татарстана сегодня встретился с представителями малого и среднего бизнеса республики

Фото: president.tatarstan.ru

«Наша главная задача – сохранить нашу экономику, сохранить рабочие места»

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Торгово-промышленной палате Татарстана сегодня встретился с представителями малого и среднего бизнеса республики, чтобы выяснить, с какими сложностями они столкнулись из-за санкций.

Руководитель республики не стал читать заготовленные тезисы, отметив, что ему важно услышать самих предпринимателей. Он подчеркнул, что предстоит решать много вопросов, связанных с кредитованием, построением логистики и поиском технологических решений. «Наша главная задача – сохранить нашу экономику, сохранить рабочие места. Мы будем руководствоваться этим, и такую же задачу ставит глава государства, Правительство РФ», – отметил Минниханов, передав слово самим предпринимателям.

Владелица и директор швейной мастерской «Ирэн» Ирина Купряхина напомнила, что с российского рынка уходят иностранные производители одежды. «На самом деле это большая возможность для наших производителей, для наших брендов, которые могут как раз сейчас "выстрелить" и показать себя в лучшем виде», – полагает она.

Ирина Купряхина считает, что в Татарстане можно создать свой комбинат по производству тканей Фото: president.tatarstan.ru

Но есть ряд проблем. Ткани поставляются из-за рубежа, а значит, цена на них зависит от стоимости валюты, к тому же нарушились логистические цепочки. Не хватает отрасли и швей. Предприниматель считает, что в Татарстане можно создать свой комбинат по производству тканей. Для обеспечения швейных предприятий кадрами она предложила переобучать людей, которые будут выходить на рынок труда.

«Легкую промышленность нам надо было давно развивать. Она далеко даже не того уровня, который был в советское время. (…) В этот период нам надо мобилизоваться и загрузить наши мощности, людей загрузить», – заметил Рустам Минниханов.

Он предложил рассмотреть закупку тканей в Узбекистане и Турции. Делегация от Татарстана готовится посетить эти страны.

«У нас же много партнеров. Во всяком случае, Средняя Азия от нас не отвернулась, Турция от нас не отвернулась. Арабские страны не отвернулись. Сейчас надо активно работать с Китаем и другие возможности смотреть», – сказал Президент.

Рустам Минниханов: «Средняя Азия от нас не отвернулась, Турция от нас не отвернулась. Арабские страны не отвернулись. Сейчас надо активно работать с Китаем и другие возможности смотреть» Фото: president.tatarstan.ru

По его мнению, для стабильной работы предпринимателей нужны заказы, материалы, кадры и обеспечение финансами. «Вот это надо скомпоновать», – обратился Рустам Минниханов к своим подчиненным.

«У нас сейчас полный карт-бланш»

Машиностроителей представлял генеральный директор группы компаний «Кориб» Олег Коробченко. Он сообщил, что в корпорацию входит аккумуляторный завод, где выпускается до 1 млн батарей в год – 10% от всего производства в России. Всего в стране половина аккумуляторов отечественные, половина – иностранные.

«У нас сейчас полный карт-бланш. До этого мы конкурировали с импортными аккумуляторами, у которых есть технологии, дешевые деньги, у которых есть дешевое сырье. Сейчас у нас полный карт-бланш, и мы можем вторую половину рынка закрыть своими отечественными батареями», – завил предприниматель.

Олег Коробченко сообщил, что в корпорацию «Кориб» входит аккумуляторный завод, где выпускается до 1 млн батарей в год – 10% от всего производства в России Фото: tatarstan.ru, архив

В своем производстве выявили два импортных материала – французскую пленку и турецкую бумагу. «Пленку, оказывается, у нас всю жизнь делали в Казани – компания “Тасма”», – удивился Коробченко. Компания направила заявку, в которой выразила намерение приобретать отечественную пленку. По оценке бизнесмена, казанское предприятие может производить продукцию для всего российского рынка. Для производства второго компонента – бумаги – заказали оборудование в Турции.

«Сейчас у нашего машиностроения огромные перспективы», – отметил Коробченко. Он считает, что в нынешних условиях эффективной была бы работа под государственный заказ с расчетом на три года. По сути он предложил возвращение к плановой экономике.

«Да, говорят: регулирование государством неправильно. Но мы уже вышли из рыночной экономики две недели назад, когда нам объявили такое количество санкций. Тут без регулировки государства у нас сложно будет что-то получаться», – считает Коробченко.

Государство могло бы и подсказать, что именно нужно производить, а для этого создать товарно-материальный баланс – базу необходимой продукции. Помощь нужна и в получении дешевых кредитов, и даже за счет предоставления безвозмездных субсидий.

Олег Коробченко: «Да, говорят – регулирование государством неправильно. Но мы уже вышли из рыночной экономики две недели назад» Фото: president.tatarstan.ru

«Сегодня надо из двух зол выбирать меньшее»

Президент Татарстана конкретизировал: «От нас что нужно?» Коробченко заявил, что, несмотря на мораторий, проверки бизнеса продолжаются. Вместо плановых сейчас проводят внеплановые проверки, ведь «штат проверяющих служб остался».

«Я не жалуюсь, они (проверки, – прим. Т-и) должны быть обязательно. Мы должны платить налоги, соблюдать пожарную безопасность, санэпиднормы. Но, может быть, как раз этих всех специалистов направить на выстраивание того товарно-материального баланса – что нам нужно конкретно. Надо чуть сбавить обороты», ­– полагает Коробченко.

Президент Татарстана тут же попросил прокуратуру открыть горячую линию, куда бизнесмены могли бы жаловаться на проверки. Также он поручил сделать реестр проверок, который бы также отлеживала прокуратура РТ.

«Они (контрольно-надзорные органы, – прим. Т-и) тоже нужны. Но сегодня надо из двух зол выбирать меньшее. Сегодня надо, чтобы все эти производства работали. Надо, чтобы мы все были нацелены на одну задачу», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Мидхат Шагиахметов отметил, что все плановые проверки в республике были отменены и прекращены уже начатые Фото: president.tatarstan.ru

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов отметил, что все плановые проверки в республике были отменены и прекращены уже начатые. Он считает, что реестр проверок можно создать на базе портала «Проверенный бизнес», который министерство ведет вместе с прокуратурой.

Президент Ассоциации предприятий и промышленников Татарстана Александр Лаврентьев доложил, что на сайте Агентства по госзаказу размещены сведения о 42 тыс. наименований сырья, материалов и готовых изделий, которые ввозятся в Татарстан. Из них 12 тыс. ввозится из стран Западной Европы, остальное – из восточных стран. То есть товарно-материальный баланс уже создан.

«Мы очень позитивно смотрим на текущую ситуацию»

Предприниматель Сергей Акульчев, который занимается выпуском продуктов питания, заметил, что стоимость сырья выросла практически на 40%. «Мультинационалы (международные компании, – прим. Т-и) заявили, что будут уходить из России, и для нас сегодня это такой огромный шанс, чтобы занять эти ниши», – сказал он.

Сергей Акульчев (слева), который занимается выпуском продуктов питания, заметил, что стоимость сырья выросла практически на 40% Фото: president.tatarstan.ru

Бизнесмен отметил, что почти все ниши в России были быстро заняты в 90-х годах транснациональными компаниями. В этот же период становилась компания Акульчева, занимая те позиции, которые оставили корпорации. «Мы тогда были юные, неокрепшие, без мозгов, без команды, без денег. (…) Сейчас у нас есть команда, есть финансы, есть проекты. Если мультинационалы, даст бог, выйдут, для нас, честно говоря, это очень хорошо, очень большой шанс, чтобы мы стали сильными. Мы очень позитивно смотрим на текущую ситуацию», – поделился Акульчев.

Он подчеркнул, что предприятие готово к трудностям и неоднократно переживало кризисы, а два года назад и вовсе произошла трагедия – предприятие в Челнах сгорело дотла. «Сейчас мы восстановились на 120%, все мощности подняли», – отметил руководитель компании, которая как феникс восстала из пепла.

Бизнесмен сообщил, что поставки продукции продолжаются в США, налаживаются контакты с Китаем и Турцией. «Все остальные страны – рабочие. За исключением Прибалтики – они отказались от продукции. Остальные, в принципе, работают. Работаем с Бразилией, Ираком, Сирией, арабами. Достаточно много стран», – заметил Акульчев.

Предприниматель сделал несколько предложений для развития сферы. Он считает, что нужно поменять критерии, по которым бизнес определяют как средний, сейчас планка находится на уровне 2 млрд рублей. Предприятия, которые получают доход больше, ни в одну программу поддержки МСП не попадают. По его мнению, шкалу можно поднять до 10-15 млрд рублей, тогда компании сектора «средний+» в сфере производства получат импульс для развития.

Необходимо, чтобы банки не пересматривали ставки, по которым были взяты кредиты до введения санкций. Акульчев отметил, что стоимость заемных средств для компании выросла с 25 до 35%.

«Работаем с Бразилией, Ираком, Сирией, арабами. Достаточно много стран», – заметил Акульчев. Фото: nabchelny.ru

Мидхат Шагиахметов сообщил, что некоторые вопросы уже рассматриваются на федеральном уровне. В их числе и критерии для МСП, и вопросы, связанные с плавающими ставками.

Акульчев обратил внимание Президента Татарстана, что сейчас сформировались хорошие команды производственников в России. «Я не только про нашу команду. Мы готовы брать, если будут уходить какие-то крупные корпорации, мы готовы брать управление этими производствами», – заявил бизнесмен.

«Сейчас обсуждаются эти темы. Мы услышали. Нам на самом деле такие команды, наверное, нужны будут», – сказал руководитель республики.

«Мы сейчас призываем предпринимателей и крупные предприятия друг друга не штрафовать»

Соучредитель комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов попросил оставлять в республике сельскохозяйственную продукцию, которую приобретают предприятия общественного питания. Он также попросил снизить ставки за аренду муниципальных площадей. Министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин отметил, что это возможно.

Радик Абдрахманов попросил оставлять в республике сельскохозяйственную продукцию, которую приобретают предприятия общественного питания Фото: president.tatarstan.ru

Генеральный директор компании «Камастройинвест» Делюс Сиразетдинов предложил сохранить льготную ипотеку и решить вопрос с компенсацией застройщикам займов в рамках проектного финансирования. «Сегодня идет работа с Центральным банком – как будет работать система эскроу-счетов, какая ставка будет по ипотеке. Я думаю, что в ближайшие дни ряд решений будет принят», – прокомментировал Рустам Минниханов.

Председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев отметил, что пока на федеральном уровне не решены общие вопросы, в том числе по доступным кредитным ставкам. Перестраиваться к работе в новых условиях должны как федеральные органы власти, так и предприниматели.

«Допустим, сейчас к нам обращений более 100 – по договорам. Мы пока не можем реально форс-мажоры дать (разрешить объявлять, – прим. Т-и), пока решения нет. 100 договоров почти на 30 млрд рублей – это штрафы друг другу. Мы сейчас призываем предпринимателей и крупные предприятия друг друга не штрафовать, пытаться договориться», – сказал Агеев.

Он отметил, что ТПП аккумулирует предложения предпринимателей и передает на рассмотрение в оперативный штаб.

Президент Татарстана отметил, что в экономике России сегодня проходят более серьезные процессы по сравнению с теми, что наблюдались в разгар пандемии коронавируса Фото: president.tatarstan.ru

«Мы должны больше надеяться на себя»

Президент Татарстана, завершая встречу, отметил, что в экономике России сегодня проходят более серьезные процессы по сравнению с теми, что наблюдались в разгар пандемии коронавируса в 2020 году.

«Сейчас у нас более серьезные вызовы. Мы пока живем некой иллюзией, и у нас есть инерция, ресурсы федеральные есть. Дальше будет более сложно – и бизнес должен перестроиться, и органы власти. Мы должны принимать решения быстро», – сказал Минниханов.

Он напомнил, что страны Запада готовят новый, уже пятый по счету пакет санкций, поэтому ситуация в экономике проще не станет.

«Всевышний пусть поможет, чтобы мы быстрее завершили наши вопросы по Украине. Но мы увидели, какое отношение к России. Это не связано с военной операцией – это то, что накопилось... Все, что они о нас думали, они сказали. Это не наши попутчики, уже все. Мы должны ориентироваться на другие рынки, мы должны больше надеяться на себя. Мы должны быть очень самодостаточными, независимыми. Как бы ни было сложно, этот путь нам надо пройти», – поделился мнением руководитель республики.

«Мы увидели, какое отношение к России. Это не связано с военной операцией – это то, что накопилось... Всё, что они о нас думали, они сказали. Это не наши попутчики, уже все» Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов обратил внимание, что представители западных стран предъявляют претензии к руководству России, но их санкции направлены против рядовых жителей страны. Такие поступки свидетельствуют о бессердечности и неадекватности лиц, которые принимают такие решения.

«Значит, будем работать. Нужно развивать внутренний рынок и работать с партнерами, которые сохранили отношения с нами, – у нас их достаточно много. Нужно решить много логистических и технологических вопросов, поэтому нам нужно почаще встречаться и перестраиваться. Нужно быть готовыми к длительной последовательной перестройке», – подчеркнул руководитель республики.

Он призвал чаще встречаться для обсуждения возникающих вопросов.

«Всем успехов, терпения!» – заключил Рустам Минниханов.