Когогин: «Мы утвердили бизнес-план, не понимая, что будет с экономикой в следующем году»

КАМАЗ, попавший в начале года под санкции, смог наладить стабильную работу. В 2023 году компания хочет нарастить инвестпрограмму, получить 5 млрд рублей чистой прибыли и выпустить на рынок новый автомобиль К5 Neo. Подробнее о том, какие планы у автогиганта на следующий год, – в материале «Татар-информа».

Сергей Когогин собрал журналистов на традиционную предновогоднюю пресс-конференцию в Москве

Фото: vestikamaza.ru

КАМАЗ оказался на «горящей платформе»

Сегодня генеральный директор компании «КАМАЗ» Сергей Когогин собрал журналистов на традиционную предновогоднюю пресс-конференцию в Москве.

«[Нам удалось] стабильно работать весь год, в условиях, когда нас отключили от цепочек поставок, ввели все санкции, которые только можно», – поделился гендиректор.

Наибольший удар санкции нанесли производству автомобилей новейшего поколения серии К5.

«Мы в течение пяти лет разрабатывали [автомобиль нового поколения], готовились к его производству, инвестировали в этот международный проект. Это [влияние санкций на проект] для нас было очень болезненно и сложно. Но всем коллективом мы за несколько месяцев сделали то, на что можно потратить несколько лет. Видимо, эффект “горящей платформы” сработал», – улыбнулся Когогин, вспомнив случай из бизнес-литературы.

«Горящей платформой» назвали письмо, которое в 2011 году гендиректор компании Nokia Стивен Элоп направил сотрудникам. В то время компания уже не могла конкурировать с Apple и Android-системами. В письме компания сравнивалась с нефтяником, стоящим на платформе для добычи нефти. У него оставались секунды, чтобы сделать выбор: остаться на платформе и погибнуть или прыгнуть в ледяную воду. По легенде, нефтяник нырнул в море и спасся.

«С этим мы справились. Мы завершим год по финансовым показателям значительно лучше, чем в самый удачный за историю 2021 год», – продолжил гендиректор. Он уточнил, что планируется превысить показатель по прибыли, которая в прошлом году составила 4,6 млрд рублей.

Когогин сообщил, что с января по ноябрь предприятие выпустило 39,8 тыс. автомобилей Фото: vestikamaza.ru

«Мы взяли осторожный прогноз на уровне 2022 года»

Когогин сообщил, что с января по ноябрь предприятие выпустило 39,8 тыс. автомобилей. Всего в этом году, как ожидается, будет произведено 43,8 тыс. грузовиков – на 9% меньше, чем в 2021 году. В будущем году КАМАЗ намерен как минимум сохранить объемы производства на уровне этого года.

Бизнес-план предприятия на 2023 год принят. Компания ожидает выручку по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выше 300 млрд рублей, показатель EBITDA – 24 млрд рублей, а чистую прибыль – 5 млрд рублей.

«В 2023 году наши амбиции довольно серьезные. Мы утвердили бизнес-план, не понимая, что будет с экономикой в следующем году. Мы взяли осторожный прогноз на уровне 2022 года», – отметил он.

Журналисты уточнили – будет ли КАМАЗ публиковать финансовую отчетность за этот год, ведь компании могут как делать это, так и не делать – законодательство позволяет. «Если бы мы были не санкционными, мы бы не воздерживались. Но поскольку любые наши публичные заявления о том, что мы нормально живем, заканчиваются тем, что появляются новые расследования и дополнительные санкции. Правда, я уже не знаю, что можно придумать, и так уже все перекрыто», – сказал гендиректор.

В этом году, несмотря на сложности, КАМАЗ направил на инвестиционные проекты 15 млрд рублей, на следующий год сумма будет увеличена. «Инвестпрограмма на следующий год в бизнес-плане заложена в 20 млрд рублей», – уточнил Когогин.

По его словам, реализация инвестпрограммы не останавливалась. Сейчас предприятие практически завершает ранее запланированную программу инвестиций, остался только проект по освоению мостов. Дальше компания пойдет по пути наращивания мощностей. Так, мощностей по выпуску двигателей должно хватить на 2023 и 2024 год, далее возможности для их производства будут увеличиваться.

В будущем году КАМАЗ планирует произвести уже 10,6 тыс. грузовиков К5 Фото: vestikamaza.ru

Во втором полугодии 2023 года КАМАЗ планирует запустить К5 New

Главный вопрос – сможет ли КАМАЗ восстановить массовое производство флагманской модели новейших К5, детали для которого под санкциями перестали поступать из-за рубежа.

Глава КАМАЗа напомнил, что в прошлом году было произведено свыше 9,9 тыс. моделей последних поколений – К4 и К5. В этом году планируется выпустить почти 4,2 тыс., из них 2,4 тыс. – К4 и 1,6 тыс. – К5. «Вообще я не ожидал больше 3,5 тыс. Закупщики молодцы, они смогли на рынке найти комплектующие», – сказал Когогин.

В будущем году КАМАЗ планирует произвести уже 10,6 тыс. грузовиков К5. Сейчас эта модель локализована примерно на 70-80%.

«У нас 2,3 тыс. деталей и узлов поставлялось из Европы и недружественных стран. Надо все это было переориентировать. Мы основную массу переориентировали – сами локализовали и провели локализацию наши партнеры. Проблема заключалась в том, что ряд технологий в России отсутствовал. Сомнения были, но все получилось», – подчеркнул гендиректор.

При этом компания готовится проапгрейдить машину пятого поколения и представить ее во втором полугодии рынку под названием К5 Neo. Она будет производиться параллельно с выпуском традиционных К5.

«Когда мы задумали рестарт производства К5, у нас был вопрос: повторить то, что есть или предложить рынку улучшенную версию. Финансирование нужно было приблизительно одинаковое. Мы решили все-таки улучшить автомобили в части удельного расхода топлива, снижения шума. Сегодня мы даем 120 тыс. км межсервисный интервал, на новом мы должны запустить 150 тыс. Также планируется переход с 12 литрового на 13 литровый мотор», – поделился Когогин.

В сегменте пассажирского электротранспорта КАМАЗ также сохраняет свои амбиции, хотя была сложная ситуация после ухода иностранных поставщиков компонентов Фото: vestikamaza.ru

КАМАЗ не планирует повышать стоимость грузовиков и готовится к тендеру Москвы на поставку электробусов

В 2022 году, по данным Сергея Когогина, рынок магистральных тягачей сократился вдвое – обновление парков замедлилось.

«Я думаю, что в следующем году начнется восстановление. Все-таки появление новых дорог приведет к тому, что трасса будет эффективнее железной дороги», – сказал он.

В то же время КАМАЗ не намерен поднимать цены на грузовики. «Оснований для критического поднятия цен я не вижу. Сейчас мы справляемся с текущими ценами», – отметил он.

В сегменте пассажирского электротранспорта КАМАЗ также сохраняет свои амбиции, хотя была сложная ситуация после ухода иностранных поставщиков компонентов.

«Но мы решили задачу, образец прошел тестовые испытания. В целом мы намерены с февраля участвовать в тендере, о котором должна объявить Москва», – сообщил Когогин.

По его словам, смена компонентной базы привела к частичным изменениям характеристик. «Москва – заказчик достаточно требовательный. Процесс согласования занял длительный период. Сейчас все завершено», – уточнил гендиректор.

Порядка 200 сотрудников предприятия направились в зону специальной военной операции Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы очень внимательно отнеслись к судьбе мобилизованных сотрудников»

Не обошли стороной и тему мобилизации. «Мы очень внимательно отнеслись к судьбе мобилизованных сотрудников. У КАМАЗа есть забронированные сотрудники и отсрочка от призыва», – сообщил Когогин.

По его словам, порядка 200 сотрудников предприятия направились в зону специальной военной операции. «Мы постарались их обеспечить всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, компания взяла на себя финансовое обеспечение семей. Я почитал, какие бывают постсиндромы, и попросил наш санаторий разработать программу реабилитации для тех, кто возвращается из зоны СВО. Им в том числе нужна психологическая помощь. Мы активно готовимся, чтобы, когда люди начнут возвращаться после операции, им [оказали] необходимую поддержку», – сказал гендиректор.

Также журналисты обратили внимание на заявление главы Правительства Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко о том, что дочернее предприятие КАМАЗа – КИП «Мастер» – заинтересовано в создании на базе площадей «Азовмаша» в Мариуполе индустриального парка.

Когогин напомнил, что сам Хоценко работал в Ставропольском крае, где КИП «Мастер» создал индустриальный парк. «Мы направили в Мариуполь своих сотрудников, посмотрели объект и дали свое заключение. "КАМАЗ" сопровождает проект только в качестве консультанта. У нас под два миллиона квадратных метров площадей в составе КИП "Мастер" в разных регионах страны. Раз к нам республика обратилась, то мы, конечно, окажем консалтинговую поддержку, но организационные и финансовые задачи остаются все-таки за администрацией ДНР», – ответил Когогин.