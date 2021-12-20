Рустам Минниханов запустил три установки на ТАНЕКО

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт работе трех новых установок на «ТАНЕКО», передает корреспондент ИА «Татар-информ» с церемонии.

Начали работать в режиме комплексного опробования установки газофракционирования, каталитической изодепарафинизации дизельного топлива и замедленного коксования.

Руководитель республики отметил, что инвестиции «ТАНЕКО» в новые производства в этом году составили 39 млрд рублей. «Мы благодарим компанию «Татнефть», лично генерального директора (Наиля Маганова — прим. Т-и). Он с первого колышка здесь, будучи еще первым заместителем, занимался этим комплексом», — сказал Минниханов.

По его словам, строительство комплекса дало развитие отрасли, а опыт, который был получен при возведении «ТАНЕКО», «может тиражироваться на других объектах — как в масштабах нашей страны, так и за пределами».

«Я вас всех благодарю за хорошую работу с пожеланиями дальнейшего процветания. А ваш успех — это благосостояние нашей республики», — отметил Минниханов.

Президент сказал, что только установка изодепарафинизации дизельного топлива даст дополнительно 5 млрд рублей EBITDA (прибыль до налогов и амортизации).

«Этот год для нас рекордный. Мы запустили <…> уже семь установок. <…> У нас сейчас уже свыше 25 установок. Индекс Нельсона (технологической сложности НПЗ — прим. Т-и.) мы сейчас имеем по компании около 10. Как я Вам докладывал, на следующий год <…> у нас индекс Нельсона уже будет свыше 11. И это будет означать, что в Татарстане самый насыщенный завод по технологиям, на уровне лучших мировых образцов, которые сегодня [есть] в США», — отметил генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

Установка газофракционирования позволит расширить ассортимент выпускаемых нефтепродуктов «ТАНЕКО» различными газами — пропаном, пропан-бутаном, нормальным бутаном и изобутаном. Общая производительность — 350 тыс. тонн в год.

Установка каталитической изодепарафинизации дизельного топлива обеспечит выпуск дизельного топлива, в том числе арктического, в объеме до 1,3 млн тонн в год. Установка позволяет выпускать дизтопливо, устойчивое к пониженным температурам за счет низкого содержания парафинов.

Установка замедленного коксования — уже вторая такая на «ТАНЕКО». Это почти точная копия первой УЗК.