Лаишевский узел напитают водой: на что Татарстан потратит 12 млрд рублей из ФНБ

Татарстан получит более 12 млрд рублей на строительство инженерных систем для одной их самых перспективных территорий застройки – «Лаишевского узла». Деньги позволят решить вопросы с питьевой водой и системой канализации. Подробности проектов – в материале ИА «Татар-информ».

Правительственная комиссия по региональному развитию под руководством Марата Хуснуллина одобрила заявку РТ на получение займа из Фонда ЖКХ

Фото: kremlin.ru

Деньги на сети выделят под 3,5% годовых

Правительственная комиссия по региональному развитию под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина одобрила заявку Татарстана на получение займа из Фонда ЖКХ.

«Региону одобрен заем в размере 12,3 млрд рублей для строительства канализационных систем и систем водоснабжения. Таким образом, всего из 150 млрд рублей, предусмотренных для финансирования с использованием механизма инфраструктурных облигаций, выделено порядка 11,8 млрд рублей», – информировала пресс-служба Правительства РФ.

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана ИА «Татар-информ» сообщили, что деньги планируется направить на следующие проекты:

• строительство напорной хозяйственно-бытовой канализации от канализационной насосной станции «Березовая роща» до Казанских очистных сооружений;

• строительство напорной хозяйственно-бытовой канализации от площадки ОЭЗ Иннополис в Лаишевском районе РТ до канализационной насосной станции «Березовая роща»;

• строительство водовода с насосной станцией для территории проекта планировки «Березовая роща» и микрорайона М-14 Приволжского района Казани;

• строительство водовода от водопроводной насосной станции в «Березовой роще» до площадки ОЭЗ Иннополис.

Свободные территории в Лаишевском районе у границ Казани застройщики уже осваивают Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Эти проекты планируется реализовать в 2022–2024 годах.

По информации Фонда ЖКХ, займы предоставляются за счет средств Фонда национального благосостояния на период не более 25 лет. Погашать займы нужно ежегодно, начиная с 5-го года. Процентная ставка – 3,5% годовых. За счет средств ФНБ может быть профинансировано 80% стоимости проекта.

В «Лаишевском узле» построят 4 млн квадратных метров жилья

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев отмечает, что проект «Лаишевский узел» был задуман давно – больше 5 лет назад. По его словам, это очень перспективное направление для развития Казанской агломерации.

«Лаишевский узел» считается вторым крупным проектом для развития жилищного строительства вблизи Казани после «Большого Зеленодольска».

Замминистра сообщил, что свободные территории в Лаишевском районе у границ Казани застройщики уже осваивают. В перспективе – до 2030-2034 годов – здесь планируется построить 3,6 млн квадратных метров жилья.

Владимир Кудряшев считает, что «Лаишевский узел» – очень перспективное направление для развития Казанской агломерации Фото: ИА «Татар-ифнорм»

Первый этап – до 2025 года. В этот период будет введено 1,8 млн квадратных метров жилья. Эти цифры подтвердили застройщики, будущие дома уже вписаны в проекты планировок территории.

«Для нас важно обеспечить эти перспективные площадки жилищного строительства необходимой инфраструктурой, дорожной, социальной. Очень большой вопрос, и всегда материалоемкий, и по времени не всегда быстрый – обеспечение инженерной инфраструктурой. На сегодняшний день у нас полное понимание по инженерной инфраструктуре этих территорий имеется», – подчеркнул Кудряшев.

Казань и «Иннополис» соединят трубой

Часть инфраструктуры для Лаишевского узла уже строится – от водопроводно-насосной станции «Южная-2» в Казани протянуты коммуникации до «Березовой рощи». В этом районе разместился медицинский кластер – здания Республиканской клинической больницы и ее «детского» спутника. Здесь активно застраиваются Государственный жилищный фонд Татарстана и коммерческие компании.

В районе «Березовой рощи» планируется построить канализационный коллектор и водопроводно-насосную станцию Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В районе «Березовой рощи» планируется построить канализационный коллектор и водопроводно-насосную станцию. «Когда водовод в полной мере заработает, то обеспечит те участки застройки, которые есть в “Березовой роще”», – отметил Кудряшев.

На втором этапе трубы водоснабжения и канализации пойдут дальше – по территориям, где в перспективе будут возводить дома застройщики. Инфраструктура дойдет до особой экономической зоны «Иннополис». Это вторая площадка технико-внедренческой ОЭЗ в Лаишевском районе площадью 101 гектар, она примыкает к Международному аэропорту «Казань». Канализацию предстоит протянуть на расстояние более 20 км, протяженность водных труб будет еще больше, так как они будут закольцованы.

Кудряшев отметил, что развития инфраструктуры с нетерпением ждут застройщики, ведь развитие территории сдерживало отсутствие коммуникаций. «Чтобы каждый застройщик не прокладывал под свои площадки отдельно инженерные сети и таким образом закрывал возможные “коридоры” под прокладку сетей другим застройщикам, на государственном уровне было принято решение построить магистрали, чтобы к ним и подключались все те, кому это требуется», – пояснил заместитель министра.

Планы – амбициозные: линейная инфраструктура, коллектор и водовод должны быть построены к концу следующего года.

Сейчас Казань почти на 90% получает воду из Волжского водозабора, остальное приходится на артезианские источники Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Казань получит дополнительно около 200 тыс. кубометров воды в сутки

Самый крупный проект в «Лаишевском узле» и самый долгожданный – создание столбищенского водозабора. По нормативам гражданской обороны, в каждом крупном городе на второй источник водоснабжения должно приходиться не менее 25%. Сейчас же Казань почти на 90% получает воду из Волжского водозабора, остальное приходится на артезианские источники.

После создания Столбищенского водозабора этот вопрос будет закрыт, а Лаишевский узел получит «очень качественную воду». Запасы воды предварительно были разведаны, сейчас идет подтверждение оценки запасов.

Водозабор – это 10 узлов – станций для забора воды, они находятся на значительном расстоянии друг от друга.

На первом этапе будет построено четыре узла, они дадут около 90 тыс. кубометров в сутки – это почти половина от всего потенциала столбищенского водозабора, на втором – оставшиеся шесть узлов, это еще 90 тыс. кубометров.

Проектные работы по водозабору планируется завершить в следующем году, после чего приступить к строительству.

В казанском «Водоканале» ИА «Татар-информ» сообщили, что проектная мощность Волжского водозабора составляет около 510 тыс. куб. метров в сутки – столько предприятие может поставлять в распределительные сети. В среднем же в Казань каждый день подается более 270 тыс. куб. метров воды.

Самый крупный проект в «Лаишевском узле» и самый долгожданный – создание столбищенского водозабора Фото: president.tatarstan.ru

Инфраструктурное меню для «Большого Зеленодольска»

Правительство России еще летом предложило регионам инфраструктурное меню – субъекты могли заявить свои проекты и получить финансирование. Таким образом федеральные власти решили стимулировать строительство жилья и создание инфраструктуры в субъектах.

Правкомиссия во главе с Хуснуллиным одобрила уже вторую заявку Татарстана на получение денег через инструменты «инфраструктурного меню». В прошлом году республике решили выделить инфраструктурный кредит на 10,4 млрд рублей. Ставка льготная – 3% годовых, срок займа – не менее 15 лет.

Наиболее капиталоемкий проект из пилотной заявки – строительство Вознесенского тракта в Казани. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, федеральные средства планируется использовать для строительства первого участка дороги от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Общая стоимость проекта оценивается в 12,3 млрд рублей, кредитные средства покроют половину из них – 6,1 млрд рублей.

Еще 3,1 млрд рублей Татарстан запросил на реконструкцию дороги по улице Горьковское Шоссе. Общая ориентировочная стоимость проекта составит 14,5 млрд рублей. Он предусматривает реконструкцию Горьковского шоссе с увеличением дорожного полотна до шести полос.

Вдоль оси трассы «Казань – Зеленодольск», частью которой является Горьковское шоссе, планируется строительство новых жилых массивов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Проект связан с «Большим Зеленодольском»: вдоль оси трассы «Казань – Зеленодольск», частью которой является Горьковское шоссе, планируется строительство новых жилых массивов. Всего в «Большом Зеленодольске» до 2030 года планируется построить 5,6 млн квадратных метров жилья для 182 тыс. человек.

Третий проект связан со вторым и должен решить вопрос с транспортным обеспечением и будущего «Большого Зеленодольска», и существующего жилого комплекса «Салават Купере». Бюджетный кредит на 1,2 млрд рублей выдан на дорогу по улице Осиновская.

Таким образом, Татарстан планирует получить льготное финансирование на 22,7 млрд рублей, которые направит на дороги и коммунальную инфраструктуру для развития Казанской агломерации, где в течение 10 лет только на зеленодольском и лаишевском направлениях появится почти 10 млн квадратных метров жилья.