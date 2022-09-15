«Транспортники очень ждали»: в Татарстане начали выпуск СПГ на маршруте Запад-Восток

Два завода по выпуску СПГ и КриоАЗС открыли сегодня в Татарстане при участии Президента РТ Рустама Минниханова. За запуском объектов руководитель республики следил, находясь на Петербургском международном газовом форуме. Какие перспективы открывает инфраструктура и какие новинки представил на форуме Татарстан, – в обзоре «Татар-информа».

Зампредправления «Газпрома» и Президент Татарстана на ПМГФ-2022 ознакомились с выставкой технологий, оборудования и услуг для газовой отрасли Фото: president.tatarstan.ru

Первый в России корабль на водородном топливе построят в Татарстане

ПМГФ-2022 начался с выставки технологий, оборудования и услуг для газовой отрасли, которую развернули на территории питерского Экспофорума. Рустам Минниханов ознакомился с новинками вместе с зампредправления «Газпрома» Виталием Маркеловым.

Как сообщает пресс-служба Президент РТ, в павильоне «КАМАЗа» гостям презентовали новый полноприводный вахтовый автобус КАМАЗ-6250, разработанный по заказу «Газпрома». Автомобиль комплектуется различными вариантами двигателей - дизельным, а также на сжиженном или компримированном природном газе.

Гостям презентовали новый полноприводный вахтовый автобус КАМАЗ-6250, разработанный по заказу «Газпрома» Фото: president.tatarstan.ru

Кроме того, автобус оснащается дополнительным набором опций – северное исполнение и дополнительный запас хода до 550 км. Салон вмещает 32 пассажира. Помимо этого, универсальный кузов подходит для более широкого применения – в качестве передвижных лабораторий, переговорных офисов, медицинских кабинетов, инженерных центров, пунктов управления.

Автобус оснащается дополнительным набором опций – северное исполнение и дополнительный запас хода до 550 км Фото: president.tatarstan.ru

На стенде Иннополиса были представлены Передовая инженерная школа Университета Иннополис, Институт искусственного интеллекта, Центр геоинформационных систем, Центр информационной безопасности.

Центр нефтегазовых технологий ИТ-вуза привёз на форум робота-подводника — мобильную телеуправляемую робототехническую плавучую платформу для диагностики технического состояния подводного перехода трубопровода.

Рустам Минниханов и Виталий Маркелов осмотрели вертолет Ми-171А3, предназначенный для выполнения перевозки пассажиров и грузов над морем Фото: president.tatarstan.ru

В масштабном павильоне «Газпрома» Рустам Минниханов и Виталий Маркелов осмотрели вертолет Ми-171А3. Это первый отечественный вертолет, предназначенный для выполнения офшорных операций, то есть перевозки пассажиров и грузов над морем. Винтокрылая машина может перевозить до 24 пассажиров, и совершать полеты на расстояние до 1 тыс. километров с основными топливными баками. Ми-171А3 пригоден для всепогодной эксплуатации в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты. В проекте участвуют несколько предприятий, включая Казанский вертолётный завод.

После обхода выставки Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии подписания договора между Зеленодольским заводом имени Горького и Крыловским государственным научным центром. Договор предполагает строительство первого в России инновационного судна с энергетической установкой на базе опытного образца универсального функционального модуля на водородных топливных элементах.

Сегодня были запущены три новых объекти газомоторной инфраструктуры на территории Татарстана Фото: president.tatarstan.ru

«Переход на СПГ позволит значительно улучшить экологию наших городов»

В рамках ПМГФ-2022 Рустам Минниханов и Виталий Маркелов по видеосвязи приняли участие в запуске трёх новых объектов газомоторной инфраструктуры на территории Татарстана.

Так, на стенде ООО «Газпром СПГ Технологии» состоялся запуск комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ «Садилово» в Высокогорском районе. В состав комплекса входит технологическая линия мощностью 1,5 тонны СПГ в час. Топливо будет производиться при помощи технологии полного сжижения с внешним азотным охлаждением. Получаемый СПГ будут хранить в криогенных резервуарах на территории комплекса, а затем отгружать на заправочные станции компании «Газпром СПГ технологии», расположенные в Татарстане, а также в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге.

«Завод появился, потребители будут. Мы активно работаем, как по сжатому, так и по сжиженному газу. Есть большие планы на будущее. Я бы хотел поблагодарить руководство „Газпрома“ за поддержку наших проектов. Преимущества газомоторного топлива - экономичность и позитивный экологический эффект. Сегодня это не только коммерческие автомобили, но и локомотивы, сельхозмашины, речные суда. Переход на СПГ позволит значительно улучшить экологию наших городов», - отметил Минниханов.

Виталий Маркелов: «Транспортники очень ждали этого комплекса, чтобы перевозить грузы по маршруту Запад-Восток» Фото: president.tatarstan.ru

Как отметил Маркелов, ввод комплекса «Садилово» значительно расширяет возможности по использованию газа в качестве моторного топлива.

«Транспортники очень ждали этого комплекса, чтобы перевозить грузы по маршруту Запад-Восток. Очень важно, что это будет происходить на СПГ. Это и экономика, и экология», - сказал Маркелов.

Проект строительства комплекса «Садилово» реализуется в рамках программы «Газпрома» по развитию малотоннажного производства и использованию СПГ на территории России. Синхронно реализуется создание сети криогенных автозаправочных станций (КриоАЗС) для заправки магистрального автотранспорта вдоль федеральных трасс, в том числе на трассе М-7 «Волга».

В Набережных Челнах по видеосвязи состоялось открытие КриоАЗС Фото: телеграм-канал Наиля Магдеева @nail_magdeev

Чуть позже на стенде «РариТЭК Холдинг» прошла церемония запуска ещё одного комплекса по сжижению природного газа в Тюлячинском районе. Мощность первого этапа составляет 1,5 тонны в час, в перспективе его планируется довести до 6 тонн в час. Одновременно в Набережных Челнах по видеосвязи состоялось открытие КриоАЗС.

«Я считаю, что без поддержки “Газпрома” эти проекты не были бы возможными и хочу пожелать, чтобы это было только началом. Чтобы дальше мы двигались по продвижению газомоторной техники во всех сферах народного хозяйства», - сказал Минниханов.

Из Набережных Челнов на связь с Миннихановым и Маркеловым вышли глава Тюлячинского района Назип Хазипов и мэр Автограда Наиль Магдеев.

Магдеев поблагодарил руководство «Газпрома» и Татарстана за строительство и открытие современной КриоАЗС Фото: телеграм-канал Наиля Магдеева @nail_magdeev

«Завод по сжижению газа “ТопГаз” с инвестиционной составляющей в 1,5 млрд рублей и значимый для республики готов для промышленной эксплуатации, акт ввода получен», - доложил Хазипов.

В свою очередь Магдеев поблагодарил руководство «Газпрома» и Татарстана за строительство и открытие современной КриоАЗС. «Для полумиллионного города это экология, экономика – это совсем другое качество жизни», – подчеркнул мэр Набережных Челнов.

Виталий Маркелов в свою очередь отметил, что подобные проекты будут способствовать расширению использования газомоторного топлива на транспорте.