«Транспортники очень ждали»: в Татарстане начали выпуск СПГ на маршруте Запад-Восток
Два завода по выпуску СПГ и КриоАЗС открыли сегодня в Татарстане при участии Президента РТ Рустама Минниханова. За запуском объектов руководитель республики следил, находясь на Петербургском международном газовом форуме. Какие перспективы открывает инфраструктура и какие новинки представил на форуме Татарстан, – в обзоре «Татар-информа».
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ПМГФ-2022 начался с выставки технологий, оборудования и услуг для газовой отрасли, которую развернули на территории питерского Экспофорума. Рустам Минниханов ознакомился с новинками вместе с зампредправления «Газпрома» Виталием Маркеловым.
Как сообщает пресс-служба Президент РТ, в павильоне «КАМАЗа» гостям презентовали новый полноприводный вахтовый автобус КАМАЗ-6250, разработанный по заказу «Газпрома». Автомобиль комплектуется различными вариантами двигателей - дизельным, а также на сжиженном или компримированном природном газе.
Кроме того, автобус оснащается дополнительным набором опций – северное исполнение и дополнительный запас хода до 550 км. Салон вмещает 32 пассажира. Помимо этого, универсальный кузов подходит для более широкого применения – в качестве передвижных лабораторий, переговорных офисов, медицинских кабинетов, инженерных центров, пунктов управления.
На стенде Иннополиса были представлены Передовая инженерная школа Университета Иннополис, Институт искусственного интеллекта, Центр геоинформационных систем, Центр информационной безопасности.
Центр нефтегазовых технологий ИТ-вуза привёз на форум робота-подводника — мобильную телеуправляемую робототехническую плавучую платформу для диагностики технического состояния подводного перехода трубопровода.
В масштабном павильоне «Газпрома» Рустам Минниханов и Виталий Маркелов осмотрели вертолет Ми-171А3. Это первый отечественный вертолет, предназначенный для выполнения офшорных операций, то есть перевозки пассажиров и грузов над морем. Винтокрылая машина может перевозить до 24 пассажиров, и совершать полеты на расстояние до 1 тыс. километров с основными топливными баками. Ми-171А3 пригоден для всепогодной эксплуатации в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты. В проекте участвуют несколько предприятий, включая Казанский вертолётный завод.
После обхода выставки Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии подписания договора между Зеленодольским заводом имени Горького и Крыловским государственным научным центром. Договор предполагает строительство первого в России инновационного судна с энергетической установкой на базе опытного образца универсального функционального модуля на водородных топливных элементах.
«Переход на СПГ позволит значительно улучшить экологию наших городов»
В рамках ПМГФ-2022 Рустам Минниханов и Виталий Маркелов по видеосвязи приняли участие в запуске трёх новых объектов газомоторной инфраструктуры на территории Татарстана.
Так, на стенде ООО «Газпром СПГ Технологии» состоялся запуск комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ «Садилово» в Высокогорском районе. В состав комплекса входит технологическая линия мощностью 1,5 тонны СПГ в час. Топливо будет производиться при помощи технологии полного сжижения с внешним азотным охлаждением. Получаемый СПГ будут хранить в криогенных резервуарах на территории комплекса, а затем отгружать на заправочные станции компании «Газпром СПГ технологии», расположенные в Татарстане, а также в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге.
«Завод появился, потребители будут. Мы активно работаем, как по сжатому, так и по сжиженному газу. Есть большие планы на будущее. Я бы хотел поблагодарить руководство „Газпрома“ за поддержку наших проектов. Преимущества газомоторного топлива - экономичность и позитивный экологический эффект. Сегодня это не только коммерческие автомобили, но и локомотивы, сельхозмашины, речные суда. Переход на СПГ позволит значительно улучшить экологию наших городов», - отметил Минниханов.
Как отметил Маркелов, ввод комплекса «Садилово» значительно расширяет возможности по использованию газа в качестве моторного топлива.
«Транспортники очень ждали этого комплекса, чтобы перевозить грузы по маршруту Запад-Восток. Очень важно, что это будет происходить на СПГ. Это и экономика, и экология», - сказал Маркелов.
Проект строительства комплекса «Садилово» реализуется в рамках программы «Газпрома» по развитию малотоннажного производства и использованию СПГ на территории России. Синхронно реализуется создание сети криогенных автозаправочных станций (КриоАЗС) для заправки магистрального автотранспорта вдоль федеральных трасс, в том числе на трассе М-7 «Волга».
Чуть позже на стенде «РариТЭК Холдинг» прошла церемония запуска ещё одного комплекса по сжижению природного газа в Тюлячинском районе. Мощность первого этапа составляет 1,5 тонны в час, в перспективе его планируется довести до 6 тонн в час. Одновременно в Набережных Челнах по видеосвязи состоялось открытие КриоАЗС.
«Я считаю, что без поддержки “Газпрома” эти проекты не были бы возможными и хочу пожелать, чтобы это было только началом. Чтобы дальше мы двигались по продвижению газомоторной техники во всех сферах народного хозяйства», - сказал Минниханов.
Из Набережных Челнов на связь с Миннихановым и Маркеловым вышли глава Тюлячинского района Назип Хазипов и мэр Автограда Наиль Магдеев.
«Завод по сжижению газа “ТопГаз” с инвестиционной составляющей в 1,5 млрд рублей и значимый для республики готов для промышленной эксплуатации, акт ввода получен», - доложил Хазипов.
В свою очередь Магдеев поблагодарил руководство «Газпрома» и Татарстана за строительство и открытие современной КриоАЗС. «Для полумиллионного города это экология, экономика – это совсем другое качество жизни», – подчеркнул мэр Набережных Челнов.
Виталий Маркелов в свою очередь отметил, что подобные проекты будут способствовать расширению использования газомоторного топлива на транспорте.