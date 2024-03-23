В процессе разбора завалов в «Крокусе» число погибших выросло до 133 человек

В процессе разбора завалов в сгоревшем после теракта «Крокус Сити Холле» спасатели находят новые тела, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, число жертв теракта выросло до 133 человек.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. Злоумышленники были задержаны.