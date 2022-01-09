МИД РФ: Из Казахстана пожелали вылететь 1600 российских граждан

Около 1600 заявок на вылет из Казахстана от российских граждан зарегистрировал МИД России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, ведомство получило около 1600 заявок от российских граждан, которые пожелали вернуться в Россию.

«По состоянию на сегодня, в общей сложности зарегистрировано около 1600 граждан, изъявивших желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться в Россию», — написала Захарова.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

После ухудшения ситуации Токаев сам возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он также обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан направлены миротворцы из стран ОДКБ.