Из Алма-Аты вылетели первые три самолета с эвакуируемыми россиянами

Первые три самолета военно-транспортной авиации Минобороны РФ с эвакуируемыми из Казахстана россиянами на борту вылетели сегодня из бывшей столицы страны Алма-Аты в подмосковный аэропорт Чкаловский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство России в Алма-Ате.

«Первые три самолета по 100 человек в каждом вылетели в аэропорт Чкаловский», — пояснил консул-советник Генерального консульства РФ в Алма-Ате Владимир Малышев.

По словам дипломата, отправка эвакуационных рейсов в Россию будет продолжаться до тех пор, пока не будут вывезены все желающие. «Все ли полетят в Чкаловский — вопрос. Возможно, не все», — уточнил он.