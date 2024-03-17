Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Макрон предложил прекратить огонь на Украине во время Олимпиады в Париже
Франция предложит России прекратить огонь на Украине на время летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа этого года. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью украинским СМИ.
«Да, мы об этом попросим», — приводит слова политика издание «Украинская правда».
Макрон уточнил, что хочет сделать услышанным «месседж мира, толерантности», и заверил, что возможные выступления российских атлетов на Олимпиаде в Париже под белым флагом будут «очень тщательно отслеживаться», отмечает УНИАН.
Кроме того, Президент Франции подчеркнул, что поднимет трубку, если ему позвонит российский лидер Владимир Путин. По мнению политика, его страна должны быть «нервом войны», по выражению Уинстона Черчилля: то есть одновременно усиливать обороноспособность Украины и стремиться к деэскалации конфликта.
Ранее Президент России поручил Минспорту РФ и Олимпийскому комитету страны подготовить предложения относительно участия российских спортсменов в Олимпиаде. Он согласился с мнением, что без россиян Олимпийские игры не будут Олимпийскими играми.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»