Макрон предложил прекратить огонь на Украине во время Олимпиады в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: kremlin.ru

Франция предложит России прекратить огонь на Украине на время летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа этого года. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью украинским СМИ.

«Да, мы об этом попросим», — приводит слова политика издание «Украинская правда».

Макрон уточнил, что хочет сделать услышанным «месседж мира, толерантности», и заверил, что возможные выступления российских атлетов на Олимпиаде в Париже под белым флагом будут «очень тщательно отслеживаться», отмечает УНИАН.

Кроме того, Президент Франции подчеркнул, что поднимет трубку, если ему позвонит российский лидер Владимир Путин. По мнению политика, его страна должны быть «нервом войны», по выражению Уинстона Черчилля: то есть одновременно усиливать обороноспособность Украины и стремиться к деэскалации конфликта.

Ранее Президент России поручил Минспорту РФ и Олимпийскому комитету страны подготовить предложения относительно участия российских спортсменов в Олимпиаде. Он согласился с мнением, что без россиян Олимпийские игры не будут Олимпийскими играми.

Специальная военная операция (СВО) проводится уже более двух лет. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.