Ксения Дромняк: После трагедии в Подмосковье россиянам нужно стать еще сильнее

Трагедиия, произошедшая накануне в подмосковном «Крокус Сити Холле», должна сплотить российское общество. Это его национальная особенность — в трудные времена становиться сильнее, заявила у стихийного мемориала в Казани заместитель председателя татарстанского координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Ксения Дромняк.

«Страшная трагедия, которая вчера просто ввела нас в оцепенение. Никто не ожидал. Такое невозможно ждать, такое невозможно прогнозировать. Я хочу сказать, что этим негодяям, этим террористам не удалось нас запугать», — подчеркнула она.

Дромняк отметила, что пришла на улицу Баумана вместе с сыном. Перед этим она объяснила ему произошедшее, и ребенок сам выбрал игрушку, которую хотел бы возложить к мемориалу, чтобы почтить память погибших.

«Главное, чтобы сейчас наше общество стало еще сильнее. Россияне — это наша национальная особенность — в тяжелые времена становиться сильнее и сплоченнее. Пусть эти негодяи будут наказаны», — заключила она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее появилась информация о появлении мемориалов в Набережных Челнах, Альметьевске, Менделеевске и Зеленодольске.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали 93 человека. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».

Сегодня в республике отменены все массовые мероприятия.

Видео: © Салават Камалетдтинов / «Татар-информ»