Госсекретарь Казахстана Карин объяснил беспорядки гибридной террористической атакой

Беспорядки в Казахстане были вызваны гибридной террористической атакой, предпринятой с целью дестабилизации и последующего государственного переворота. Об этом заявил государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин в эфире телеканала «Хабар 24».

«Я думаю, что мы столкнулись с такой гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и осуществления государственного, возможно, переворота», — приводит слова политика РИА Новости.

По мнению Карина, имели место «спланированные действия подрывных групп». Ответить на вопрос об инициаторах нападений должны спецслужбы Казахстана, добавил он.

Госсекретарь уверен, что трагические события в стране стали следствием заговора внутренних и внешних сил, потому что в нем участвовали «как казахстанские граждане, так и иностранные граждане».

По словам политика, организаторы волнений использовали криминалитет, «ударные террористические группы» и приемы информационного воздействия. При этом он убежден, что случившееся не было попыткой совершить «цветную» революцию в Казахстане.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

После ухудшения ситуации Токаев сам возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он также обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан направлены миротворцы из стран ОДКБ.

По предварительным данным, погибли минимум 164 человека. Более 2 тыс. человек оказались вынуждены обратиться за медицинской помощью. По информации МИД РФ, россиян среди пострадавших нет. Руководители стран — участниц ОДКБ, включая Президента России Владимира Путина, сегодня соберутся онлайн для обсуждения ситуации в Казахстане.