Глава Минпромторга РФ об обновленном Ту-214: Семнадцать систем мы заместили

Фото: пресс-служба ОАК

На обновленном Ту-214 импортозамещены 17 различных систем бортового оборудования. Об этом в ходе визита в столицу Татарстана рассказал журналистам министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

«Говоря как раз о Ту-214 – 17 систем мы заместили, полностью теперь импортозамещенная машина <…>», – подчеркнул руководитель Минпромторга РФ.

«Например, метеолокаторы, системы предупреждения <…> столкновения в воздухе – они производились <…> в мировом масштабе одной только компанией, компаний Honeywell. Сейчас благодаря работе по импортозамещению, разработке отечественных систем мы в том числе производим эти системы в Санкт-Петербурге», – заявил Алиханов.

По словам федерального министра, сейчас Россия вышла с этим сложным бортовым радиоэлектронным оборудованием на мировой уровень. «И теперь можем предлагать – конечно, в первую очередь обеспечивать свои самолеты – но и предлагать это на международном рынке», – добавил он.

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214 производится с 1996 года. Его выпускает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова – филиал концерна «Туполев». В декабре 2025-го первый полет совершил новый Ту-214 из отечественных комплектующих. Обновленная машина получила свидетельство Росавиации об одобрении изменения типовой конструкции.

Летом 2025-го в концерне «Туполев» объявили о готовности заключать новые контракты по этим лайнерам лишь при условии поставки не ранее 2027 года. Позднее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов пояснил, что пока предприятие поставляет самолеты специальному летному отряду «Россия».

В декабре 2024-го Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика в ближайшие два года собирается выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Недавно он заверил, что запланированный показатель будет достигнут, несмотря на сложности.

О планах довести производство Ту-214 до 20 штук к 2027-2028 годам сообщал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Руководитель Ростеха Сергей Чемезов впоследствии сдвинул сроки расширения производства самолета до 20 машин на 2028-2029 годы. Сегодня Антон Алиханов заявил, что показатель в 20 самолетов ежегодно будет достигнут в 2028-м.

По информации вице-премьера РТ – министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко, в 2026 году КАЗ имени Горбунова должен выпустить три Ту-214.

Из соглашения «Аэрофлота» с Объединенной авиастроительной корпорацией следует, что перевозчик до 2030 года должен получить в лизинг 339 новых пассажирских самолетов: 210 МС-21, 89 локализованных SJ 100 и 40 Ту-214. В мае 2024-го Правительство РФ скорректировало предусмотренные Комплексной программой развития авиационной отрасли до 2030 года сроки поставки авиалайнеров.

Авиастроение соответствует целям национального проекта «Производство транспорта».