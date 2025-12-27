Алиханов анонсировал возможный новый контракт на поставку Ту-214 в начале 2026 года

Антон Алиханов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Новый контракт на поставку самолетов Ту-214 производства Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова может быть заключен в первом квартале наступающего 2026 года. Об этом в ходе визита в столицу Татарстана рассказал журналистам министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

«<…> мы и сегодня провели очередной раунд переговоров с потенциальными покупателями Ту-214. Есть ряд, скажем так, договоренностей, и надеюсь, что мы уже придем к какому-то результату уже…» – подчеркнул глава Минпромторга РФ.

«Пока целимся в первый квартал следующего года. Надеемся, что договоренность эта состоится и будет уже превращена в реально действующий контракт», – уточнил при этом Алиханов.

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214 производится с 1996 года. Его выпускает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова – филиал концерна «Туполев». В декабре 2025-го первый полет совершил новый Ту-214 из отечественных комплектующих. Теперь обновленная машина получила свидетельство Росавиации об одобрении изменения типовой конструкции.

Летом 2025-го в концерне «Туполев» объявили о готовности заключать новые контракты по этим лайнерам лишь при условии поставки не ранее 2027 года. Позднее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов пояснил, что пока предприятие поставляет самолеты специальному летному отряду «Россия».

В декабре 2024-го Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика в ближайшие два года собирается выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Недавно он заверил, что запланированный показатель будет достигнут, несмотря на сложности.

О планах довести производство Ту-214 до 20 штук к 2027-2028 годам сообщал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Руководитель Ростеха Сергей Чемезов впоследствии сдвинул сроки расширения производства самолета до 20 машин на 2028-2029 годы. Сегодня Антон Алиханов заявил, что показатель в 20 самолетов ежегодно будет достигнут в 2028-м.

По информации вице-премьера РТ – министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко, в 2026 году КАЗ имени Горбунова должен выпустить три Ту-214.

Из соглашения «Аэрофлота» с Объединенной авиастроительной корпорацией следует, что перевозчик до 2030 года должен получить в лизинг 339 новых пассажирских самолетов: 210 МС-21, 89 локализованных SJ 100 и 40 Ту-214. В мае 2024-го Правительство РФ скорректировало предусмотренные Комплексной программой развития авиационной отрасли до 2030 года сроки поставки авиалайнеров.

Авиастроение соответствует целям национального проекта «Производство транспорта».