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Общество 29 марта 2025 14:22

Глава Минэкологии РТ напомнил агрофирмам о мерах по борьбе с последствиями паводка

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Глава Минэкологии РТ напомнил агрофирмам о мерах по борьбе с последствиями паводка
Фото: © «Татар-информ»

Сельхозпредприятиям Татарстана следует озаботиться строительством лагун (навозохранилищ). Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на традиционном совещании в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов.

«Особо хочу отметить, что двухмесячник по очистке территории у нас всегда совпадает с началом паводкового периода. Все, что накопилось на земле, к сожалению, оказывается в воде благодаря диффузным стокам. В итоге вместе с паводком смываются в воду отходы животноводства и удобрения с прибрежных зон», – заметил докладчик.

«Обращаюсь к сельхозпредприятиям! Строительство лагун – это не просто рекомендация, а необходимая мера. Профилактика гораздо эффективнее, чем ликвидация последствий и штрафы от надзорных ведомств. Об этом не раз говорили и предупреждали», – подчеркнул Шадриков.

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#паводок #подтопления #сельхозпредприятия #Александр Шадриков
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