Раис РТ призвал уделить внимание дворам и паркам в ходе экологического двухмесячника

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С 1 апреля в Татарстане стартует санитарно-экологический двухмесячник. На традиционном совещании в Доме Правительства региона Раис РТ Рустам Минниханов поручил особое внимание уделить санитарной очистке общественных пространств: парков, скверов, набережных, дворовых территорий, водоохранных зон, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Традиционно в весенне-летний период общественные пространства пользуются большой популярностью. За последние годы нами проведена большая работа по формированию комфортной среды в наших городах и районах. С 2015 года обустроено 459 объектов городской среды, а с 2020 года в рамках программы «Наш двор» – 5174 дворовые территории», – напомнил Раис Татарстана.

При этом Рустам Минниханов констатировал, что на данный момент жители республики активно сигнализируют о необходимости наведения порядка в общественных пространствах. Только за последние недели системы «Народный контроль» и «Инцидент-менеджмент» зарегистрировали около 1100 сообщений по данной теме.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков доложил, что организационные структуры двухмесячника отработаны, а оперативные штабы сформированы во всех муниципалитетах.

По словам министра, в 2024 году надзорными ведомствами в ходе двухмесячника было выявлено почти 3,5 тыс. нарушений, из них 40% составили случаи несанкционированного размещения отходов. Каждое второе нарушение было ликвидировано к 30 мая, остальные – в течение года. Были предъявлены административные штрафы на общую сумму 4,7 млн рублей. В субботниках в прошлом году приняли участие 398 тыс. татарстанцев. На полигоны ТКО удалось вывезти почти 350 тыс. куб. метров отходов.