«В предыдущие века такого еще не видели»: наполнится ли Волга и каких ждать последствий

Раньше привычных сроков на 20-30 дней началось в этом году половодье на Волге. Весенние процессы проходят в условиях острого дефицита снега. По прогнозу синоптиков, объем половодья станет одним из самых низких за годы наблюдений. К каким последствиям приведут эти обстоятельства на Волге – в материале «Татар-информа».





Раньше привычных сроков на 20-30 дней началось в этом году половодье на Волге

Фото: zpravda.ru

«Одно из самых низких половодий за весь ряд наблюдений»

«Отсутствие снега в верховьях Волги в этом году скажется, и скажется весьма заметно. Мой прогноз, что это будет одно из самых низких половодий за весь ряд наблюдений. Думаю, 21-й, 20-й и 19-й века такого еще не видели», – сообщил «Татар-информу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, дефицит влаги отмечается довольно долго. Очень засушливым был сентябрь 2024 года, ситуация немного исправилась в декабре и январе, когда выпало около нормы осадков в бассейне Волги. Но «засушливыми» были февраль и март – выпало меньше половины месячной нормы в феврале и около половины месячной нормы осадков в марте.

«Характерная особенность минувшей зимы – уменьшенное количество осадков. С осадками не повезло не только на Средней Волге, не повезло и югу. Количество осадков за зиму оказалось ниже нормы. Это сочетание – низкое количество осадков и высокие температуры – привело к тому, что снежный покров удалился гораздо раньше привычных сроков. Дефицит осадков ощутимый, и он сказывается, учитывая высокую температуру воздуха (на 4-6 градусов превышающую норму) в январе и марте», – подчеркнул Шувалов.

По словам синоптика, надежда на весенние осадки есть всегда, но, скорее всего, сохранится сложившаяся засушливая тенденция. Осадки в апреле и в мае будут существенно ниже нормы, поскольку преобладают антициклональные процессы.

«Наполнение Волги будет одним из самых низких за весь ряд наблюдений. Такая напряженная ситуация сохранится на протяжении всего летнего периода», – считает Шувалов.

Алексей Соколов: «Снегозапасы на территории региона незначительные. Боковой приток с территории Татарстана составит 60% от нормы» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Будь добр сделать до 25 тыс. кубометров в секунду два раза на две полки в низовье»

Начальник отдела гидрологии Гидрометцентра РТ Алексей Соколов сообщил, что 27 марта уровень воды в Куйбышевском водохранилище в районе Верхнего Услона находился на отметке 50,77 метра по БС, что выше на 1 м 45 см средней многолетней отметки и на 19 см ниже прошлогодних значений.

«Снегозапасы на территории региона незначительные. Боковой приток с территории Татарстана составит 60% от нормы. Запасы воды в снежном покрове на конец зимы составляли 88% от нормы. Наибольшие запасы снега были сосредоточены в Закамской зоне, а наименьшие – в Предволжской: Кайбицах, Дрожжаном, Тетюшах», – заметил Соколов.

Специальные попуски на водохранилище обычно бывают в мае, когда проходят рыбохозяйственная и сельскохозяйственные полки со среднесуточными сбросными расходами до 25 000 кубометров в секунду.

«Вода должна прогреться до определенной температуры, водохранилище должно наполниться до определенного уровня. Нижняя Волга должна принять эту воду, которую мы будем сбрасывать. Сроки определяются межведомственной оперативной группой. Вода сбрасывается два раза по десять дней», – добавил Соколов.

Он также отметил, что правилами эксплуатации водохранилища прописана необходимость весенних попусков.

«Будь добр сделать до 25 тысяч (кубометров в секунду) два раза на две полки в низовье. Мало у нас воды, много у нас воды – мы должны это сделать. После каждой полки уровень воды будет понижаться», – предупредил Соколов.

Стоит отметить, что после специальных попусков низкие уровни воды на Куйбышевском водохранилище на Волге отмечались в мае в 1973, 1989, 1996, 2010 и 2019 годах. Тогда минимальные отметки составляли 49,72 м БС, 49,94 м БС и 49,88 м БС соответственно. В мае 2019 года минимальная отметка опускалась до 50,1 м БС.

По прогнозу синоптиков, объем половодья станет одним из самых низких за годы наблюдений Фото: zpravda.ru

«В большинстве районов Предволжья весеннее половодье закончилось»

В этом году паводковая обстановка в Татарстане протекает спокойно. Как рассказали в Гидрометцентре Татарстана, в связи с аномально теплой погодой до 10 марта большинство рек региона сформировали первый пик весеннего половодья, что раньше многолетних дат на 20-30 дней.

«В большинстве районов Предволжья – Тетюшском, части Зеленодольского, Кайбицком и Дрожжановском – снега уже нет, таять там больше нечему. Весеннее половодье в этих районах уже закончилось», – пояснил Алексей Соколов.

Второй пик весеннего половодья отмечается в Предкамской и Закамской зонах, где еще есть снег, но его там немного.

«Около трети всех снегозапасов на этих реках сошло с первым пиком. <…> Мы ожидаем, что все пики будут ниже средних многолетних значений и ниже опасных отметок половодья», – отметил Соколов.

Если вспомнить маловодный 2010 год, то тогда в начале июля отметка воды у Казани была зафиксирована на значении 51,7 метра БС, а к 1 августа опустилась до 51 м БС. К концу навигационного периода (17 ноября) уровень достигал опасных значений – 49 м БС.

В 2023 году на начало июля уровень воды в Куйбышевском водохранилище у Казани соответствовал значению 51,8 м БС, что ниже НПУ на 118 см. 1 августа уровень воды у Казани составил 51,3 м БС, понизившись за месяц на 44 см.

Дмитрий Иванов напомнил, что в 2010 году проблемы на Волге были также связаны с дефицитом осадков в течение года Фото: © «Татар-информ»

Какими будут последствия возможного негативного сценария в этом году на Волге?

Замдиректора Института проблем экологии и недропользования АН РТ Дмитрий Иванов напомнил «Татар-информу», что в 2010 году проблемы на Волге были также связаны с дефицитом осадков в течение года. Обмеление реки всегда влечет за собой целый комплекс проблем.

«Обмеление – это потеря мелководий, нерест не пройдет в положенные сроки, а это грозит потерей рыбных запасов. Проблема для судоходства, проблема для орошения и рекреации, ведь Куйбышевское водохранилище комплексного назначения. Соответственно, уменьшение объема приводит к ухудшению качества воды, в том числе питьевой. Пострадает и сельское хозяйство», – сообщил Иванов.

Член совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы, казанский биолог Антон Бортяков считает, что ни о каком паводке на Средней Волге речи в этом году не идет из-за малого количества выпавшего снега и ранней весны.

«На мой взгляд, никакой речи о рыбопромысловой и рыбопродуктивной полке в нижних участках волжских водохранилищ в волжской дельте речи не идет, столько воды фактически нет. По специализации я ихтиолог и могу только посочувствовать коллегам из Астрахани. В этом году сверху не придет такое количество воды, чтобы рыба нормально отнерестилась. Ситуация с дефицитом осадков совпала с низким уровнем воды в Каспии», – сказал он корреспонденту «Татар-информа».

По мнению Бортякова, на Средней Волге ситуация складывается по негативному сценарию, возможен срыв навигации, если не будет обильных осадков.

Сейчас вскрываются малые реки – Меша, Илеть, Кундыш. По данным водомерных постов, в них недостаточно воды Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Тот объем, который проходит по волжским водохранилищам, по сравнению с советским периодом 70-80-х годов уже на треть меньше расчетного. А в этом году еще не хватает примерно половины зимних осадков. Итого мы получаем половину расчетных объемов, которые могли бы поддерживать судоходство на Верхней и Средней Волге», – считает Антон Бортяков.

Он добавил, что сейчас вскрываются малые реки – Меша, Илеть, Кундыш. По данным водомерных постов, в них недостаточно воды.

Биолог считает, что при регулировании Волжско-Камского каскада специалистам «нужно смотреть на объективное количество воды».

«Нужно руководствоваться не политическими обещаниями, а фактическим количеством воды. Если сейчас этот объем будет сброшен вниз для обеспечения рыбопромысловой полки, то здесь у нас фактически ничего не останется. Нам останется лишь уповать на осадки, чтобы немного наполнить русловую часть Волги», – подчеркнул Бортяков.

Как сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ, из-за низкой величины снегозапасов в Волжско-Камском бассейне «глубокую предполоводную сработку в 2025 году осуществлять не планируется».

Следующее заседание межведомственной рабочей группы Росводресурсы планируют провести до 10 апреля, после подготовки Росгидрометом прогноза притока воды в водохранилища Волжско-Камского каскада на второй квартал 2025 года.