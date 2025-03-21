В мэрии Казани рассказали, куда обращаться из-за подтоплений

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Власти столицы Татарстана рассказали, куда именно горожанам следует обращаться из-за вероятных подтоплений.

«Несмотря на то, что снега этой зимой было немного и сильного паводка не ожидается, всегда полезно помнить, куда обращаться», – заметили в пресс-службе мэрии Казани.

По вопросам, связанным с паводком, надо обращаться по следующим телефонам:

единый колл-центр – 8 (843) 222-7-222,

«Открытая Казань» – 8 (843) 236-41-23,

администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов – 8 (843) 223-22-33,

администрация Вахитовского и Приволжского районов – 8 (843) 223-21-11,

администрация Кировского и Московского районов – 8 (843) 223-29-99,

администрация Советского района – 8 (843) 223-20-00.

Ранее в Казани провели совещание об опасности паводкоопасного периода и пожароопасного сезона. До этого Раис РТ Рустам Минниханов потребовал подготовить ресурсы для предупреждения подтоплений. По состоянию на 20 марта уровень воды в реках Татарстана был ниже среднего для данного периода.