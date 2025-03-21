В мэрии Казани рассказали, куда обращаться из-за подтоплений
Власти столицы Татарстана рассказали, куда именно горожанам следует обращаться из-за вероятных подтоплений.
«Несмотря на то, что снега этой зимой было немного и сильного паводка не ожидается, всегда полезно помнить, куда обращаться», – заметили в пресс-службе мэрии Казани.
По вопросам, связанным с паводком, надо обращаться по следующим телефонам:
единый колл-центр – 8 (843) 222-7-222,
«Открытая Казань» – 8 (843) 236-41-23,
администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов – 8 (843) 223-22-33,
администрация Вахитовского и Приволжского районов – 8 (843) 223-21-11,
администрация Кировского и Московского районов – 8 (843) 223-29-99,
администрация Советского района – 8 (843) 223-20-00.
Ранее в Казани провели совещание об опасности паводкоопасного периода и пожароопасного сезона. До этого Раис РТ Рустам Минниханов потребовал подготовить ресурсы для предупреждения подтоплений. По состоянию на 20 марта уровень воды в реках Татарстана был ниже среднего для данного периода.