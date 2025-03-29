Шадриков призвал муниципалитеты усилить борьбу с несанкционированными свалками

Александр Шадриков

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Властям муниципалитетов Татарстана во время предстоящего санитарно-экологического двухмесячника необходимо усилить борьбу с несанкционированными свалками. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на традиционном совещании в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов. Он поручил уделить особое внимание санитарной очистке общественных пространств: парков, скверов, набережных, дворовых территорий и водоохранных зон.

Министр, обращаясь к представителям органов местного самоуправления, назвал первостепенной задачей предотвращение образования новых несанкционированных свалок. В основном они появляются на муниципальных землях, констатировал он.

«Необходимо усилить муниципальный земельный контроль, в части использования и охраны земель у административно-технических инспекций имеются все полномочия, также и на составление административных материалов», – пояснил руководитель Минэкологии РТ.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

«Необходимо активизировать разъяснительную работу с населением. Жители должны четко понимать, куда можно вывозить мусор после уборки придомовых территорий и садовых участков», – добавил докладчик.

При этом, по словам министра, татарстанцы активны не только в ликвидации свалок, но и в их выявлении. В республиканскую общественную экологическую приемную еще до начала двухмесячника поступило 950 обращений, и 391 жалоба оказалась связана с несанкционированным размещением отходов. За аналогичный период 2024 года было принято 926 обращений, и треть из них касалась свалок.

Вместе с тем глава Минэкологии РТ заметил, что нерационально тратить «зеленые деньги», поступающие в бюджет в качестве экологических платежей, на ликвидацию последствий безответственного отношения к природе. Эти средства, по его мнению, следует тратить на развитие инфраструктуры, благоустройство территорий и реализацию природоохранных проектов.

За счет доходов, поступающих в местные бюджеты от НДПИ, у муниципальных районов есть возможность организовать новые контейнерные площадки или приобрести контейнеры.

Зоны ответственности на время санитарно-экологического двухмесячника четко определены. Также традиционно запланированы вертолетные облеты и комиссионные объезды вдоль железнодорожных полос, уточнил Шадриков.