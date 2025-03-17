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Происшествия 17 марта 2025 16:18

На защиту от паводка Татарстан направил больше 750 млн рублей

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На защиту от паводка Татарстан направил больше 750 млн рублей. Об этом на КЧС о «Готовности к пропуску талых вод и минимизации рисков, связанных с ухудшением паводковой обстановки» рассказал начальник Главного управления МЧС России по РТ Ирек Кадамов.

«При подготовке выполнены следующие основные мероприятия: проведен ремонт 27 гидротехнических сооружений, очищены русла рек и дноуглубления на 111 участках, протяженностью свыше 89 километров. Помимо этого проведены берегоукрепительные работы на пяти участках, на трех участках спрямлены русла рек, на 16 участках общей протяженностью свыше 5 километров были проведены другие мероприятия», – сказал он.

Также, по его словам, была проведена установка, ремонт и очистка 11 тысяч водопропускных труб. На все это ушло порядка 755 млн рублей.

«Эта сумма за прошлый год и за подготовительный период в этом году», – дополнил он.

#паводок
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