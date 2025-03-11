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Общество 11 марта 2025 11:17

Даты проведения санитарно-экологического двухмесячника утверждены в Татарстане

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Даты проведения санитарно-экологического двухмесячника утверждены в Татарстане

С 1 апреля по 31 мая 2025 года в населенных пунктах Татарстана пройдет санитарно-экологический двухмесячник. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Исполкомам муниципалитетов рекомендовано до 20 марта разработать, утвердить и направить в Минэкологии Татарстана планы по очистке подведомственных территорий. Для координации работ должны быть созданы оперативные штабы.

В рамках двухмесячника будут, в частности, приняты меры по санитарной очистке различных территорий, по обеспечению надлежащего содержания мусорных полигонов и скотомогильников, по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов животноводческих комплексов.

Мониторинг несанкционированных свалок будет осуществляться в том числе с помощью ГИС «Народный контроль» и мобильного приложения «Школьный экопатруль».

Проведение запланированных в рамках санитарно-экологического двухмесячника мероприятий соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие». В прошлом году в рамках двухмесячника в Татарстане удалось ликвидировать половину несанкционированных свалок.

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#Экология #санитарно-экологический двухмесячник #национальные проекты
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