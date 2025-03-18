В Татарстане стартовали всероссийские учения по ликвидации последствий паводка

Сегодня под руководством зампреда Правительства РФ Дмитрия Патрушева в МЧС России состоялось всероссийское селекторное совещание, посвященное готовности к сезонным рискам. В нем участвовали Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и глава ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов.

Для отработки действий по ликвидации возможных последствий половодья и природных пожаров регионам было поручено организовать командно-штабные учения.

По сценарию учений в Казани из-за потепления и таяния снега река Киндерка вышла из берегов, затопив 54 дома в поселке Новая Сосновка, где проживает 147 человек, включая 45 детей.

Силы и средства республиканского главка и аварийные службы были подняты по тревоге для ликвидации последствий. Население было оповещено о прибытии помощи. Для координации действий развернули оперативный штаб.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В условной операции участвовала аэромобильная группировка. Мероприятия проводились по плану действий в ЧС. Рабочая группа контролировала выполнение мер защиты населения. Были разработаны модели развития паводковой обстановки.

В зоне ЧС спасли рыбака с оторванной льдины, десантировав спасателей с вертолета Ми-8. Затем началась эвакуация жителей. Для этого использовались суда на воздушной подушке и автобусы. Спасенным оказали помощь и предоставили горячее питание.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Первый этап учений завершен. В нем участвовали сотрудники полиции, скорой помощи, медики и представители Исполкома Казани.