Метеорологи о возможности паводка: «Опасных явлений на реках в РТ не прогнозируется»

Сегодня в кабинете министров Татарстана состоялось КЧС о «Готовности к пропуску талых вод и минимизации рисков, связанных с ухудшением паводковой обстановки». Об опасной обстановке рассказал вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин. Он заявил, что дороги к восьми селам может полностью затопить.

«При наихудшем сценарии в зону подтопления попадают 218 населенных пунктов в Татарстане – это более 5,7 тыс. жилых домов и более 13 тысяч человек. Он отметил, что под водой могут оказаться 55 участков дорог, 28 мостов и девять социально значимых объектов. В Буинском районе Татарстана затоплено два низководных моста, мы предлагаем районам быть в режиме повышенной готовности, а в случае необходимости переходить в режим ЧС», – сказал он.

Начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров заявил, что в Татарстане прогнозируется спокойная паводковая обстановка благодаря малоснежной зиме и умеренным весенним температурам.

«В ближайшие дни Татарстан ждут незначительные осадки. В целом мы ожидаем позитивную ситуацию. Хотелось бы отметить, что с подтопленными мостами и дорогами, скорее всего сыграл роль человеческий фактор и были нарушения при строительстве. На всех реках в республике не прогнозируется опасных явлений», – добавил Сергей Захаров.

На защиту от паводка Татарстан направил больше 750 млн рублей, рассказал на КЧС начальник Главного управления МЧС России по РТ Ирек Кадамов.

«При подготовке выполнены следующие основные мероприятия: проведен ремонт 27 гидротехнических сооружений, очищены русла рек и дноуглубления на 111 участках, протяженностью свыше 89 километров. Помимо этого проведены берегоукрепительные работы на пяти участках, на трех участках спрямлены русла рек, на 16 участках общей протяженностью свыше 5 километров были проведены другие мероприятия», – сказал он.

Также, по его словам, была проведена установка, ремонт и очистка 11 тысяч водопропускных труб. На все это ушло порядка 755 млн рублей.

«Эта сумма за прошлый год и за подготовительный период в этом году. Также разработан оперативный план «Паводок», как на республиканском уровне, так и в каждом муниципальном образовании Республики Татарстан. Разработаны и утверждены планы эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения. Спланированы 176 пунктов временного размещения вместимостью свыше 29 тыс. человек», – добавил он.

Ирек Кадамов отметил, что для противодействия паводку создана группировка сил численностью свыше 19 тысяч человек, в состоянии готовности находятся более четырех тысяч единиц техники и более ста плавсредств. А для воздушной разведки запланировано применение двух самолетов и двух БПЛА.