Минниханов потребовал подготовить ресурсы для предупреждения подтоплений

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Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ потребовал обеспечить готовность ресурсов для предупреждения подтоплений. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раис РТ напомнил, что с наступлением календарной весны возникают риски подтопления дорог, дворов и придомовых территорий, схода снега и льда с крыш. Все это создает реальную угрозу безопасности людей и имущества.

В связи с этим Рустам Минниханов поручил управляющим компаниям, коммунальным службам и собственникам объектов вывозить снег с улиц и дворов многоквартирных домов, активизировать работу по очистке от снега и наледи крыш жилых домов, социальных и коммерческих объектов, других высотных конструкций. «Главам [муниципалитетов] следует держать этот вопрос на личном контроле», – заметил он.

Руководитель республики обратил особое внимание на меры по борьбе с подтоплениями. «Должны быть подготовлены ливневые каналы и дренажные системы. Там, где это необходимо, нужно создавать дополнительные отводы для талой воды. Заранее необходимо подготовить насосы, мотопомпы и другую технику для откачивания воды», – перечислил он.

Весеннее половодье в Татарстане обычно начинается в третью декаду марта – первую декаду апреля. Подробнее о погоде, которая установится на территории республики в ближайшее время, читайте в материале «Ждем оттепель и циклоны с Атлантики»: когда в Татарстан придет весна и растает снег.