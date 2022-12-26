Герои, таланты, организаторы: кто станет Человеком года по версии «Татар-информа»

2022 год уходит в историю. Редакция агентства «Татар-информ» составила список персон, которые, на наш взгляд, наиболее ярко проявили себя в этом году. Это люди разных профессий, увлечений, взглядов на жизнь. Но их объединяет любовь к своей России и родной республике. Предлагаем читателям выбрать самых достойных из них.

Голосование продлится с сегодняшнего дня (26 декабря) до конца дня 29 декабря. Итоги редакция опубликует 30 декабря, в предпоследний день перед началом новогодних праздников.

По какому принципу происходил отбор кандидатур для голосования? Редакция намеренно не включила в списки ряд людей, оказавших наибольшее влияние на развитие республики в уходящем году. Безусловно, что такие люди как Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и ряд других руководителей – вне конкурса в связи с огромным масштабом их деятельности.

Мы сформировали списки по каждой из сфер в результате опроса экспертов и длительных дискуссий внутри редакции. Отметим, что предлагаемые нами списки не претендуют на стопроцентную объективность. Поскольку отсутствие в рейтинге тех или иных известных в республике людей может вызвать вопросы у аудитории, мы просим наших читателей предлагать и другие кандидатуры, вписав их в специальную форму в конце этого материала. Мы обязательно учтем эти предложения при подведении итогов.

Защитники Отечества

1. Командир танка, старший лейтенант, Герой России Дамир Исламов.

7 марта 2022 года экипаж танка Т-72Б1 под командованием Дамира Исламова штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР. Российские военные прицельным огнем уничтожили долговременную огневую точку, а также десять человек со стороны противника. В бою танк подожгли «коктейлем Молотова», но экипажу удалось увести машину из-под огня, потушить и вернуться в строй. Позже танк Исламова вступил в неравный бой с пятью танками ВСУ, уничтожив четыре из них. Боевая машина старшего лейтенанта была подбита противником. Выжить экипажу не удалось.

Указом Президента России Владимира Путина Исламову было присвоено звание Героя России посмертно. Мурал с изображением Дамира Исламова украшает фасад одного из домов рядом с Казанским танковым училищем.

2. Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин.

Невозможно не отметить труд Сергея Погодина в создании и укомплектовании именных батальонов «Алга» и «Тимер».

Именно под его руководством шел отбор и военная подготовка бойцов, которые отправились в зону СВО и сейчас с честью и достоинством выполняют все порученные им задачи.

3. Начальник Казанского танкового училища Кирилл Кулаков.

С момента объявления в стране частичной военной мобилизации на базе Казанского танкового училища был разбит палаточный лагерь для мобилизованных. Также на базе вуза им был предоставлен полигон, где проходят вся военная подготовка.

Кулаков принимал личное участие в организации быта и боевой подготовки призывников. Благодаря полученным на полигоне навыкам воины из Татарстана четко и организованно выполняют боевые операции в зоне СВО.

4. Боец батальона «Алга» Олег Денисюк с позывным «Апостол».

Коренной украинец, в совершенстве владеющий украинским языком, сегодня воюет с нацизмом в рядах татарстанского батальона «Алга».

В гражданской жизни он был мануальным терапевтом, сейчас он – фронтовой медик, спасающий жизни бойцов. С момента отправки в зону военной специальной операции «Апостол» вынес с передовой более 40 раненых бойцов.

5. Командир танкового взвода, Герой России Раиль Габдрахманов.

В феврале 2022 года капитан Габдрахманов отправился в зону специальной военной операции. И в ходе одного из боев танковая рота под руководством Раиля Габдрахманова прорвала оборонительный рубеж противника и освободила населенный пункт, а экипаж капитана уничтожил 5 вражеских танков. Попытки неприятеля вернуть утраченные позиции не увенчались успехом. В роликах Минобороны Габдрахманова даже окрестили «настоящей грозой танков».

Звание Героя России Габдрахманов получил 10 августа. А 11 августа он уже вернулся в Казань, где в аэропорту майора встречали родные и близкие, а также военный оркестр.

Творцы спортивных достижений

1. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева.

Уроженка Казани завоевала золото в командном зачете на Играх в Пекине, которые проходили с 4 по 20 февраля 2022 года.

После блестящего выступления Камила Валиева подверглась беспрецедентному давлению со стороны западных спортивных функционеров, раздувших допинговый скандал. Тем не менее она с честью вынесла испытания, проявив железную волю и характер. Камила осталась в спорте, в конце декабря она выступит на очередном чемпионате России.

2. Победительница Итогового турнира WTA Вероника Кудерметова.

Главным прорывом российского тенниса в 2022-м году стала Вероника Кудерметова. Теннисистка из Казани после прошлогодней упущенной медали Олимпиады выдала сверхрезультативный сезон, завоевав сразу несколько трофеев в одиночном и парном разрядах.

Последней викторией татарстанской теннисистки стала победа на Итоговом турнире WTA в парном разряде. Прямо сейчас дочь экс-хоккеиста «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова входит в топ-10 лучших теннисисток планеты, занимая 9-е место в мировом рейтинге WTA.

3. Обладатель серебряной медали Олимпийских игр в Пекине по прыжкам с трамплина Данил Садреев.

Уроженец Лениногорска Данил Садреев стал одной из главных сенсаций зимних Игр в Пекине. Летающий лыжник из Татарстана в составе сборной России сенсационно выиграл серебро Олимпиады. Такого результата отечественные прыгуны с трамплина не добивались больше полувека.

Кроме того, Садреев стал лучшим российским прыгуном с трамплина в Пекине в одиночном разряде, а в марте стал самым молодым чемпионом России в данной дисциплине. Всего этого талантливый татарстанец добился в возрасте 18 лет.

4. Первый и единственный татарин в международной спортивной организации UFC Ринат Фахретдинов.

На счету Рината Фахретдинова по прозвищу «Гладиатор» уже две уверенные победы в одной из самых популярных лиг смешанных единоборств.

Спортсмен из Татарстана во время боев демонстрирует национальную и татарстанскую символику. Выходит на поединки в тюбетейке и с флагом республики.

5. Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Легенда «Ак Барса» Билялетдинов возобновил карьеру тренера, чтобы помочь казанскому клубу избежать второго подряд провального сезона в КХЛ. Напомним, летом «барсов» возглавил Олег Знарок, а команду называли главным претендентом на Кубок Гагарина. В итоге казанцы лишь обновили клубный антирекорд по числу поражений подряд.

Билялетдинов за короткий промежуток уже успел вдохнуть жизнь в кризисный «Ак Барс». Удивляться этому не стоит. Ведь именно Билл сделал казанский клуб самым титулованным в КХЛ, завоевав три Кубка Гагарина.

Главы городов и районов

1. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Организовал оказание помощи мобилизованным, членам их семей и жителям территорий, вошедших в состав России после начала специальной военной операции.

В дополнение к положенным выплатам в Набережных Челнах выдают по 100 тыс. рублей женам мобилизованных и добровольцев в момент выписки из роддома. Кроме того, под руководством Магдеева набережночелнинцы развернули в Лисичанске полевую кухню на 5 тыс. человек.

2. Глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Беляев в 2022 году попытался придать новый формат небольшому промышленному городу Менделеевску. Он провел всероссийские соревнования «Гонка героев» и начал строительство туристического кластера. В следующем году туристов в Менделеевске примут два глэмпинга. Кроме этого, в городе откроют первую очередь благоустроенного пляжа, которого в городе на Каме никогда не было.

Кроме того, в этом году Менделеевский район на треть нарастил выпуск товаров и услуг до 35,7 млрд рублей. Бюджет района впервые превысит 1 млрд рублей, несмотря на сложную экономическую ситуацию и санкции в стране.

3. Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Под руководством Зарипова район в 2022 году уверенно занимал первое место в рейтинге Минэкономики Татарстана. Лаишевский район – стратегическое направление развития Казани. Здесь активно ведется жилая застройка, создаются высокотехнологичные рабочие места на территории ОЭЗ «Иннополис».

Кроме этого, здесь развивается туристический кластер, ведется работа по строительству круглогодичного курорта с яхтенной мариной, гостиницей, ресторанами и глэмпингами. Предварительная сумма реализации проекта составляет более 20 млрд рублей.

4. Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

В 2022 году в Зеленодольском районе началось строительство нового индустриального парка «Тура 2.0», где будут созданы новые рабочие места для жителей моногорода. Под руководством Афанасьева активно ведется строительство социальной инфраструктуры. В этом году в Зеленодольске открылась первая за 30 лет школа на 1224 места, Центр культурного развития, поликлиника, а также МФЦ в Кугушево и в Октябрьском. В Васильево проектируются новые детские сады, капитально отремонтировали школу №2, первый бассейн здесь откроют в конце декабря.

Также в районе стали применять инновационные технологии строительства. В селе Айша возводится жилой комплекс — первый и пока единственный поселок России, строящийся с помощью инновационных технологий 3D-печати.

5. Глава Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов.

Отличительной чертой главы Альметьевского района является работа в социальных сетях. Нагуманов ведет активную работу с комментариями и личными сообщениями в социальной сети «ВКонтакте». С марта по декабрь 2022 года поступило более 1620 обращений. Общее количество подписчиков почти 10 тыс. жителей.

К личному телеграм-каналу (4,7 тыс. подписчиков) привязан чат, где около 2 тыс. жителей в ежедневном формате задают свои вопросы и службы оперативно решают поступившие проблемы.

За 2022 год Тимур Нагуманов провел 30 эфиров, где поднимались острые проблемы города и района, а также любой житель мог лично обратиться в комментариях с любым вопросом во время прямого эфира. Количество подписчиков в телеграм-канале составило 4700 человек, а в чате главы – 1933. (В 2021 году было 42 эфира, в 2020-м – 90 эфиров.)

«Генералы» бизнеса

1. Генеральный директор компании «КАМАЗ» Сергей Когогин.

КАМАЗ в условиях, когда западные партнеры предприятия отказались от сотрудничества, смог не только сохранить, но и немного увеличить объемы производства. На предприятии нарастили производство более простых моделей – К3, при этом продолжая собирать мелкие партии грузовиков К4 и К5.

В феврале следующего года КАМАЗ готовится начать выпуск магистральных тягачей К5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран. КАМАЗ также помог запустить производство автомобилей «Москвич» в столице России, выступив технологическим партнером проекта.

2. Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

Компания «Татнефть» в этом году, несмотря на санкции, нарастила чистую прибыль: по последним данным за январь – сентябрь, она выросла в 1,5 раза, до 184 млрд рублей. Предприятие верно следует своей дивидендной политике, направляя акционерам не менее 50% от чистой прибыли. Только в виде дивидендов республика получит за 9 месяцев около 31,3 млрд рублей.

Кроме того, компания сохраняет объемы производства, и в этом году, как ожидается, они вырастут на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Президент Татарстана Рустам Минниханов в послании Госсовету РТ отметил, что «Татнефть» – пример того, как нужно выстраивать работу на отечественных технологиях и оборудовании. По его словам, «Татнефть» системно занимается импортозамещением в добыче и переработке нефти, успешно справляется с внешними вызовами.

3. Генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

«Алабуга» в этом году признана лидером Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон РФ промышленно-производственного типа. Сегодня она насчитывает 57 резидентов, чьи инвестиции достигли 160 млрд рублей, на площадке действует 33 завода.

В этом году ОЭЗ начала масштабную программу развития, на создание инфраструктуры компания займет до 200 млрд рублей и уже привлекла первые 50 млрд рублей. В частности, «Алабуга» вместе с «Нижнекамскнефтехимом» планирует создать индустриальный парк «Этилен-600» с объемом инвестиций 1,3 трлн рублей.

В этом году «Алабуга» также прославилась рекламой на Таймс-сквер в Нью-Йорке с призывом специалистам возвращаться домой.

4. Директор Казанского авиационного завода имени Горбунова – филиала ПАО «Туполев» Николай Савицких.

На Казанском авиационном заводе в 2022 году приступил к модернизации завода для увеличения выпуска гражданских самолетов Ту-214. «Никаких “боингов” и “эйрбасов” больше не будет! Мы должны построить для начала десять самолетов. Вы понимаете, Ту-214 – это будущее нашей авиации. Туполев – это мы», – заявил Савицких в видеоклипе, посвященном наращиванию выпуска гражданской продукции.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что перед предприятием стоит задача выйти на серийный выпуск гражданских самолетов Ту-214 – до 20 самолетов в год. Уже подписан контракт на 4 самолета с республиканским заказчиком.

Также на предприятии идет техперевооружение для запуска в серийное производство новых самолетов Ту-160.

5. Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов.

Климов возглавил предприятие только в июне этого года – правление СИБУРа делегировало своего топ-менеджера в Нижнекамск. Уже в конце августа «Нижнекамскнефтехим» анонсировал создание индустриального парка вместе с «Алабугой» – предприятие планируется поставлять его резидентам на переработку свою продукцию. Прогресс строительства самого этиленового комплекса (ЭП-600) на «Нижнекамскнефтехиме» мощностью 600 тыс. тонн в год достиг 70%.

Предприятие запустило первое в России производство полиалкиленгликоля (ПАГ) – специального синтетического масла для промышленного оборудования. Также на комбинате заработала собственная электростанция – запущена Лемаевская ПГУ-ТЭЦ мощностью 495 МВт. Это крупнейший проект в сфере генерации, который был введен в России в этом году.

Министры

1. Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

Глава ведомства курировал в этом году проект создания IT-парка на месте бывшей фабрики «Спартак» в центре Казани. От старта проекта до окончания строительства прошло всего 7 месяцев – самый крупный IT-парк в Татарстане был открыт 30 августа 2022 года. Он получил имя создателя отечественного ЭВМ Башира Рамеева.

Парк изначально позиционировался как точка притяжения горожан – сегодня здесь проходит масса различных мероприятий. А в числе ключевой инфраструктуры самого объекта – киберспортивная арена. Здесь в 2024 году будет проведен турнир «Игр Будущего».

2. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

Под руководством министра в Татарстане успешно выполняется программа по строительству жилья, и в этом году в республике вновь был побит рекорд – введено в эксплуатацию более 3 млн квадратных метров.

Министерство не только отвечало на строительство IT-парка им. Рамеева, но также и за театр «Мастеровые» в Набережных Челнах, который открыли в этом году, школы, детские сады, больницы. По линии Минстроя РТ в республике ежегодно возводится и ремонтируется от 3,5 до 5 тыс. объектов.

Ведомство активно пользовалось возможностями инфраструктурного меню. В этом году Татарстану, в частности, было решено выделить более 12 млрд рублей на строительство инженерных систем для одной из самых перспективных территорий застройки – «Лаишевского узла». Деньги позволят решить вопросы с питьевой водой и системой канализации.

3. Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

В этом году в Татарстане в День медика открыли передовой Центр детской онкологии, гематологии и хирургии. Совсем недавно там начали процедуру пересаживания костного мозга ребенку, до этого такие операции в республике никогда не проводили. И этот центр лишь малая часть того, что было построено и отремонтировано в этом году под руководством министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова.

Из грандиозных планов – Центр высокотехнологичной медицины РКБ, масштабное строительство новой первой детской больницы Казани, завершение городского перинатального центра седьмой больницы. Построят и множество поликлиник в самых быстрорастущих районах. Система здравоохранения выдержала все удары пандемии и продолжает успешно бороться с гриппом и ОРВИ.

4. Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

В 2022 году в Татарстане собрали рекордный урожай зерна за последние 10 лет – 5 млн 335 тыс. тонн. Также в республике обеспечен валовой сбор маслосемян – 600 тыс. тонн, картофеля – 800 тыс. тонн, овощей – 260 тыс. тонн, сахарной свеклы – 1,8 млн тонн.

В текущем году планируется произвести 1 млн 980 тыс. тонн молока и 540 тыс. тонн мяса, что должно полностью закрыть потребности республики.

5. Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

В этом году Коробченко оставил свой бизнес по производству аккумуляторов в обмен на министерское кресло.

В первую очередь он на деле стал реализовывать идею кластерного развития экономики. При министерстве действует более 20 рабочих групп, состоящих из экспертов, работающих в том или ином секторе промышленности. В результате будет сформирована новая программа развития промышленности Татарстана.

В этом году Татарстан стал лидером в России по реализации национального проекта «Производительность труда». Это дает республике право провести в Татарстане ежегодный федеральный форум «Производительность.360», регион поделится с гостями успешными практиками и опытом.

Ангелы в белых халатах

1. Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

2022 год татарстанцы ознаменовали почти полной победой над коронавирусом. Если в 2021 году ограничения из-за Covid-19 только вводили, в этом году их сняли. Все это ковидное время у руля стояла Марина Патяшина. Благодаря смелым решениям татарстанцы почти забыли про коронавирус.

Однако новые проблемы требуют новых нововведений. Так, всплеск заболеваемости свиного гриппа и ОРВИ привел к новому постановлению главного санитарного врача республики. В Роспотребнадзоре РТ уверены, что, вовремя прививаясь от коронавируса, соблюдая все эпидправила защиты от гриппа и ОРВИ, любые болезни нипочем.

2. Детский врач, основатель частной скорой помощи в Набережных Челнах Николай Зотов.

После начала военной специальной операции Зотов – представитель известной в Автограде династии врачей – отправился на фронт по частичной мобилизации. Редкий специалист был очень известен. В зону боевых действий его провожали, что называется, всем городом. В свою очередь Зотов написал в соцсетях подробный пост с информацией о том, из чего составить аптечку тем, кто отправляется на передовую. «И пусть все это вам никогда не понадобится», – закончил он свое сообщение.

После подготовки и боевого слаживания Зотов уехал в зону СВО, а в начале декабря пришла печальная новость. Известный доктор погиб в автокатастрофе, когда встречал партию гуманитарного груза для воинов.

3. Врач-рентгенолог, врач-онколог, главврач многопрофильного центра «БарсМед» Айнур Ахатов.

Ахатов запустил передвижной диагностический комплекс компьютерной томографии, который позволяет проводить обследования татарстанцев, живущих далеко от крупных медицинских центров Казани, и ставить такие диагнозы, как онкология, поражение головного мозга, сердечная недостаточность, и другие.

Благодаря Ахатову сотни жителей Кукмора, Бавлов, Елабуги, Набережных Челнов смогли пройти медицинское обследование и получить точные диагнозы.

4. Главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Министерства здравоохранения РТ Роин Джорджикия.

Под руководством Джорджикии разработаны и внедрены методы реконструктивных операций при различных поражениях клапанов сердца, при аневризмах восходящей и дуги аорты, сочетанных поражениях клапанов сердца и ИБС, тромбоэмболии легочной артерии, кардиомиопатии и многие другие.

Джорджикия победил в конкурсе «Врач года – Ак чәчәкләр – 2022» в номинации «Врач года».

5. Заведующая Муртазинским фельдшерско-акушерским пунктом Бавлинской центральной районной больницы Разина Мугинова.

Разина Залиловна – фельдшер высшей квалификационной категории. 32 года проработала в одном селе.

На ее участке отсутствует материнская и младенческая смертность, до 100% доведена вакцинация и диспансеризация взрослого и детского населения.

Деятели культуры и искусства

1. Эльмир Низамов — пианист и композитор, заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат премии Президента России для молодых деятелей культуры, член Союза композиторов России.

В 2022 году Низамов открыл для себя новые жанры, в частности балет, работая с премьером Театра оперы и балета имени Джалиля Олегом Ивенко.

Но настоящим событие года стала постановка в Болгаре оперы «Черная палата» («Кара пулат») на музыку Низамова. Она была исполнена в древнем Болгаре на празднованиях, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

2. Директор ГБУ «Республиканский центр по поддержке творчески одаренных детей и молодежи "Созвездие-Йолдызлык"» Дмитрий Туманов.

Одна из визитных карточек Татарстана – проект «Созвездие-Йолдызлык» остался без крыши над головой. Арт-резиденция серьезно пострадала от пожара. Тем не менее Туманов сумел организовать ряд культурных мероприятий, спектаклей, концертов, в том числе для сотрудников Росгвардии, ветеранов и служащих Черноморского флота.

Еще Туманов внес вклад в повышение доступности лучших произведений искусства для жителей Татарстана, проживающих вдали от крупных культурных центров республики. Благодаря его трудам поставлены спектакли «Аршин мал алан», «Изобретательная влюбленная», «Золотой век русской поэзии: далекий и близкий», а также множество концертов с участием вокалистов – лауреатов международных и российских конкурсов.

3. Фронтмен ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев.

В этом году группа «Волга-Волга» провела масштабный музыкальный фестиваль в Нижнекамске, на котором выступили звезды федерального уровня, в том числе «Братья Грим» и «Анимация».

Кроме этого, «Волга-Волга» открыла студию звукозаписи, где начинающие рок-группы получили возможность создавать профессиональные треки.

4. Художественный руководитель оркестра La Primavera Рустем Абязов.

В 2022 году оркестр провел два брендовых фестиваля – L’arte del arco и «Абязов-фестиваль», открыв для публики много новых имен российских музыкантов.

Кроме того, благодаря программе Абязова «Звёзды из Завтра» через открытые прослушивания и гала-концерты в 2022 году прошло около 2 тыс. детей со всей республики. Самые талантливые из них получили возможность выступления с оркестром La Primavera, а также бесплатную поддержку на дальнейших этапах профессионального образования.

5. Татарстанский режиссер Айназ Мухаметзянов.

В 2022 году Мухаметзянов выпустил художественно-документального фильма «Ибн Фадлан», посвященного событиям 922 года, когда Волжская Булгария на официальном уровне приняла ислам.

В одной из эпизодических ролей снялся муфтий Татарстана Рустам хазрат Самигуллин. Презентация фильма прошла в дни празднования 1100-летия принятия ислама.

Представители духовенства

1. Полковой имам, участник СВО Руслан хазрат Агмалов.

Руслан Агмалов в середине июля этого года добровольцем отправился служить в татарстанский батальон «Алга». В ходе участия в СВО на Украине был ранен, вернулся на лечение на родину. После выздоровления планирует вновь вернуться на передовую.

Руслан хазрат стал символом солдат-мусульман из Татарстана, участвующих в специальной военной операции. Он не только читает проповеди, проводит пятничные молитвы, но и сам не остается в стороне от воинской службы. По его словам, он работал и водителем на топливозаправщике.

2. Заместитель муфтия Татарстана по информационной политике, директор Издательского дома «Хузур» Ришат Хамидуллин.

Бывший журналист, а ныне главный куратор медиапроектов Духовного управления мусульман РТ Ришат Хамидуллин вместе с командой сумел в кратчайшие сроки снять художественно-документальный фильм «Ибн Фадлан».

Фильм собрал аншлаги телезрителей во время Казанского фестиваля мусульманского кино, а недавно получил прокатное удостоверение для картины. Кинокартина стала одной из изюминок празднования 1100-летия ислама Волжской Булгарией.

3. Настоятель храма Богоявления Господня села Исаково отец Анатолий.

Священнослужитель Татарстанской митрополии добровольцем вступил в ряды батальона «Алга». Он отправился в зону специальной военной операции для исполнения пастырских обязанностей по духовному окормлению военнослужащих.

Во время артобстрела под Новой Каховкой отец Анатолий погиб. Сослуживцы вспоминают о немкак о храбром человеке, который всегда мог завести и повести за собой людей.

4. Руководитель прихода и Центра социальной помощи «Благовещение» в селе Русские Казыли Пестречинского района иеромонах Силуан (Цапин).

После проповедей этого священника из маленького села более 120 его прихожан отправились добровольцами для участия в СВО.

С начала специальной военной операции отец Силуан организовал сбор помощи для жителей Донбасса и Запорожья, а также для вынужденные переселенцев в Татарстан.

5. Секретарь Чистопольской епархии протоиерей Андрей Зиньков.

По инициативе секретаря Чистопольской епархии, руководителя по взаимодействию с Вооруженными силами Андрея Зинькова при Троицком храме села Чистопольские Выселки начато производство отопительных печей для российских военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях.

Первая партия из 10 печей, сваренных на территории прихода, уже доставлена в зону проведения спецоперации. Также бойцам будут переданы бензиновые генераторы, теплые вещи и медикаменты.

Учителя и ученые

1. Педагог истории и обществознания лицея-интерната №2 Казани Ильсур Зиганшин – «Учитель года – 2022» в Татарстане.

В лицее-интернате №2 Зиганшин работает 13 лет и за это время подготовил более 120 призеров финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву и обществознанию. В 2013 году окончил Высшую школу экономики и в 2018-м там же защитил кандидатскую диссертацию.

В марте победил в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Учитель года». В сентябре представил Татарстан в финале всероссийского конкурса, стал лауреатом и вошел в число 15 лучших учителей России.

В конкурсе «Учитель года – 2022» в Татарстане приняли участие более 146 педагогов.

2. Старший преподаватель кафедры реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ имени Туполева – КАИ Руслан Халиулин – лауреат Государственной премии Татарстана имени Алемасова 2022 года.

Халиулин стал одним из трех исследователей, которым присуждена эта награда. Ему вручена премия за значительный вклад в разработку и создание высокоэффективных энергетических установок и газотурбинных двигателей.

Госпремия Татарстана имени академика Алемасова, учрежденная в 2014 году, ежегодно присуждается молодым ученым за выдающиеся достижения в области инженерных наук, а также за значительный вклад в развитие приоритетных отраслей науки и промышленности.

3. Доцент кафедры общей физики КФУ Руслан Батулин – победитель Казанской премии имени Завойского.

В 2022 году Батулин занял первое место в номинации «Фундаментальные исследования» с проектом «Оптическая спектроскопия атомов и ионов бария в сверхтекучем 4He и практическое применение физики низких температур в КФУ».

Результаты конкурса традиционно оглашаются в день рождения выдающегося физика Евгения Завойского, открывшего в 1944 году в Казанском университете явление электронного парамагнитного резонанса.

«Тот уровень, на котором работает Руслан, делает честь любому экспериментатору. Такие исследования возможно проводить только в трех лабораториях мира, одна из них находится в Казанском университете», – отметил председатель жюри конкурса, профессор КФУ Альберт Аганов.

4. Учитель-логопед детского сада №397 Казани Рената Хабибуллина – победитель конкурса «Воспитатель года – 2022» в Татарстане.

Хабибуллина в 2022 году представила республику в финале Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», который прошел в Ярославле, и вошла в число 15 лучших педагогов страны.

Республиканский конкурс «Воспитатель года – 2022» состоял из трех этапов — муниципального, зонального, а также финального, в котором приняли участие 20 лучших педагогов.

В зональном этапе конкурса участвовали 107 педагогов детских садов, среди них воспитатели, музыкальные руководители, логопеды, психологи и инструкторы по физической культуре.

Всероссийский профессиональный конкурс проводится с 2010 года. Его символ и главный приз — «Хрустальная жемчужина».

5. Директор лицея №131 Казани Альфия Хабибуллина.

В 2022 году лицей №131 занял первое место в Татарстане среди школ-лидеров, имеющих высокобалльные результаты ЕГЭ. Минувшим летом лицей выпустил 306 высокобалльников. Особенно значимы для Татарстана достижения учащихся этого лицея в различных международных олимпиадах и конкурсах.

Так, выпускница 2022 года Галия Шарафетдинова стала абсолютным победителем Международной математической олимпиады в Норвегии. Никита Перов, получивший титул «Ученика 2022 года», стал победителем Международной химической олимпиады, которая прошла в Китае.

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