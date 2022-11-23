«Не прошло и шести месяцев»: КАМАЗ сделал из китайца «Москвича»

Автомобильный завод «Москвич» сегодня официально перезапустили в столице – вместо легковушек Renault он будет производить легковые автомобили под собственной маркой. Какая модель скрывается под российским шильдиком, сколько будет стоить машина и что ее роднит с КАМАЗом – в обзоре «Татар-информа».

Сергей Когогин, Денис Мантуров и Сергей Собянин приняли участие в торжественной церемонии запуска производства «Москвичей» Фото: mos.ru

Вместо Renault 100 тыс. «Москвичей»

«Москвич возвращается!» – под таким лозунгом сегодня запустили производство легковых автомобилей в столице России. Торжественности церемонии придало участие министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и мэра Москвы Сергея Собянина.

«Не прошло и шести месяцев, мы запускаем завод, который в свое время Renault оставило и ушло с российской площадки. Наверное, многие думали, что на этом российский автопром закончится, но на самом деле это стало еще одним стимулом возрождения производства. Москва сегодня запускает новую модель под старым брендом "Москвич", и это историческое событие», – отметил Собянин.

Первой моделью стал автомобиль под маркой «Москвич 3». Он оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л, мощностью 150 лошадиных сил в вариантах с автоматической трансмиссией или шестиступенчатой механической коробкой передач. В последующем будут собираться электрокары «Москвич 3е».

В продажу автомобили начнут поступать в декабре. Всего до конца года планируют собрать 600 машин, в том числе 400 – с двигателем внутреннего сгорания и 200 электромобилей. В планах на 2023 год – выпуск не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. – с электродвигателем. А в 2024 году должны произвести не менее 100 тыс. единиц, включая 20 тыс. штук с электродвигателем.

Первой моделью стал автомобиль под маркой «Москвич 3» Фото: mos.ru

«На самом деле происходит запуск крупноузловой сборки машин JAC»

В пресс-релизах было анонсировано, что в ближайшие два года на предприятии будут вести крупноузловую сборку «с постепенным повышением доли локализации». В следующем году она будет полностью крупноузловая, в 2024 году – половина из машинокомплектов, половина по мелкоузловой сборке.

«На самом деле происходит запуск сборки машин JAC с эмблемами ‘Москвич’», – пояснил «Татар-информу» главный редактор издательства «За рулем» Максим Кадаков.

В базе Росстандарта в ноябре появились два одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на бензиновый «Москвич 3» и электрокар «Москвич 3е», которые базируются на моделях китайского JAC - JS4 и iEVS4 соответственно.

«Крупноузловая сборка – это когда на основном конвейере в Китае сходит автомобиль и его частично разбирают. То есть снимают подвески, двигатель, бамперы могут снять. Есть определенные требования, по которым частичная разборка может считаться крупноузловой сборкой с последующей упаковкой, пересылкой в Россию и обратной сборкой в автомобиль. Это позволяет повесить шильдик ‘Сделано в России’ и уйти от таможенных платежей», – рассказал Кадаков.

Он считает, что локализация возможна, но на это потребуется длительное время. «У нас не так много поставщиков, которые за год могут освоить производство комплектующих для новых автомобилей. Это все сложно и не быстро», – отмечает эксперт.

Всего до конца года планируют собрать 600 машин Фото: mos.ru

«Мы рады, что наработки “КАМАЗа” послужат дальнейшему развитию российского автопрома»

К перезапуску производства «Москвичей» прямое отношение имеет челнинское предприятие КАМАЗ – оно позиционирует себя как технологического партнера проекта.

«КАМАЗ имеет успешный опыт антикризисного управления, а также опыт крупноузловой сборки автомобилей с последующим увеличением объёмов локализации. Кроме того, благодаря созданной за последние годы высококлассной конструкторской и инженерной школе, компания является одним из отечественных лидеров в области разработки и производства коммерческого транспорта, электротранспорта и беспилотной инновационной продукции, что также будет способствовать возрождению “Москвича”. Мы рады, что наработки “КАМАЗа” послужат дальнейшему развитию российского автопрома, в соответствии с глобальным трендом на высокотехнологичные и экологичные автомобили», – прокомментировал сегодняшнее событие генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, который также принял участие в торжественной церемонии.

КАМАЗ заявил о готовности стать партнером для «Москвича» еще летом. Участие в проекте производителю грузовиков предложили власти Москвы после ухода с автозавода Renault. Когогин сообщил, что, учитывая связи предприятия – компания готова взять на себя ответственность по организации производства легковых автомобилей с учетом своего опыта работы с зарубежными партнерами.

По его оценке, каждый год на российском рынке продается в среднем около 1,6 млн легковых автомобилей. «Очевидно, что на рынке России после ухода производителей европейских брендов, японских образуется огромная дыра, заполнить которую могут частично АвтоВАЗ и УАЗ. Но это не более 50%. Сегодня кто-то должен на себя в стране взять ответственность перед автомобилестроением, наладить выпуск 300-500 тыс. легковых автомобилей в год. Кейс сложный, ведь это не наш профиль. Мы используем наш международный опыт, контакты. Если условия ведения бизнеса по легковым автомобилям не будут меняться, мы готовы для выпуска до 300 тыс. легковых автомашин в год подобрать партнера и наладить производство на сегодняшних мощностях, которые есть в стране. Но выполнить те же подходы, что мы делали в коммерческом транспорте, добившись за 5 лет высокого уровня локализации», – говорил ранее Когогин.

КАМАЗ заявил о готовности стать партнером для «Москвича» еще летом Фото: mos.ru

КАМАЗ наметил три больших шага для «Москвича»

В июле Собянин и Когогин ударили по рукам и подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электрического автомобиля.

КАМАЗ, очевидно, не только привлек партнера из Поднебесной, но и разработал 8-летнюю стратегию развития завода «Москвич», определив «три больших шага».

В рамках первого этапа были оперативно налажены новые цепочки поставок и дан старт крупноузловой сборке автомобилей «Москвич 3». « Кроме того, уже ведется разработка собственной новой универсальной платформы российского электромобиля и создание производства ключевых автокомпонентов при всесторонней поддержке Правительства России», – отметила пресс-служба КАМАЗа.

были оперативно налажены новые цепочки поставок и дан старт крупноузловой сборке автомобилей «Москвич 3». Кроме того, уже ведется разработка собственной новой универсальной платформы российского электромобиля и создание производства ключевых автокомпонентов при всесторонней поддержке Правительства России», – отметила пресс-служба КАМАЗа. На втором этапе – с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и так далее).

– с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и так далее). На третьем этапе на «Москвиче» начнется производство российского электрического автомобиля из основных российских компонентов на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор).

«Компанию (КАМАЗ – приме. Т-и) могли выбрать по нескольким причинам. Во-первых, у нее есть тесные связи с Москвой, ей известны требования города, что может помочь наладить работу данного предприятия. Во-вторых, компания является технологически продвинутой, это поможет наладить эффективную работу предприятия, совершить меньше ошибок. В-третьих, это один из ведущих автомобилестроительных предприятий страны, что поможет в создании востребованных легковых автомобилей разных типов. Не исключено, что сама компания предложила свою помощь городу в налаживании работы данного предприятия и он согласился, так как условия были взаимовыгодные. Данный проект даст компании дополнительные компетенции, диверсифицирует ее деятельность, может дать дополнительный доход. Кроме того, компания может сэкономить расходы за счет увеличенного объема закупки различных комплектующих, которые можно использовать как при производстве грузовых, так и легковых автомобилей», – прокомментировал участие производителя грузовиков в проекте ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

В продажу автомобили начнут поступать в декабре Фото: mos.ru

«Китайский? А почему нет?»

«Любое развитие автопрома я оцениваю положительно и то, что московский завод начнет выпускать автомобили – это безусловно хорошо. Потому что, у нас сегодня, в связи со всеми известными событиями, выбор автомобилей стал меньше, поэтому освоение новых моделей, их запуск, конечно же, хорошо», – оценил открытие производства президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Зубарев.

На вопрос о том, как он относится к тому, что автомобиль по сути китайский, Зубарев сказал: «Ну, а почему нет?». По его словам, в условиях, когда ассортимент существенно снизился, на рынок более активно выходят китайские производители. «Пусть хотя бы китайские автомобили будут, тем более, что китайская промышленность постоянно работает над расширением ассортиментом и улучшением качества. Но, безусловно, выбор все-таки ограничен», – заметил собеседник агентства.

Зубарев полагает, что вряд ли мощности «Москвича» закроют дефицит на рынке: «Но, в любом случае, это положительное событие».

Он считает, что автомобиль будет пользоваться спросом. «Но это будет зависеть от многих факторов: от маркетинга, ценовой политики. В общем то, при правильном позиционировании, все автомобили находят своих покупателей», – заметил эксперт.

Вяеслав Зубарев: «Любое развитие автопрома я оцениваю положительно и то, что московский завод начнет выпускать автомобили – это безусловно хорошо» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Любой китайский кроссовер стоит 1,8-2 млн рублей»

Цена на автомобиль пока не объявлялась. Однако в нее будут закладываться затраты производителя на машинокомплекты, логистику, обеспечение производства. «Если посчитать все расходы, то выигрыша (от организации производства в России – прим. Т-и) никакого нет», – отметил Максим Кадаков.

По его словам, партию автомобилей JAC, состоящую примерно из 1 тыс. автомобилей, недавно завезли в Россию. «Продаются они плюс-минус за 2 млн рублей. Из чего можно сделать вывод, что “Москвич” будет стоить примерно 2 млн рублей. Может, чуть дешевле, может, чуть дороже. Но любой китайский кроссовер этого типоразмера стоит 1,8-2 млн рублей», – сказал эксперт.

Пока о преференциях, например, льготном кредитовании покупателям «Москвича», не объявлялось. «То есть, мы получаем “Москвич”, который на самом деле китайский, дособранный у нас, с нашими эмблемами по цене в 2 млн рублей. Я боюсь, что может быть даже дороже», – приценился эксперт.

Он заметил, что в сознании людей, которые застали советские времена, «Москвич» – это доступный автомобиль. «Но это машина не за 500 тыс. рублей и не за миллион. То есть, чуда нет. Если бы собрали машину и сказали: “Мы продаем ее за 800 тыс.”. Вот тогда бы все удивились», – сказал Кадаков.

В планах на 2023 год – выпуск не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. – с электродвигателем Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его мнению, автомобиль будет пользоваться спросом «таким же, каким пользуются спросом соразмерные китайские кроссоверы». При сопоставимых ценах он не предполагает «взрывного интереса».

«Если он действительно будет стоить около 2 млн рублей, то взрывного спроса, я думаю, не будет. Мне кажется, что ставка в значительной степени будет сделана на какие-то флитовые продажи (продажи корпоративным клиентам – прим. Т-и), в том числе для госструктур, такси, каршеринга. То есть, частные лица тоже будут покупать. Но это не будут, на мой взгляд, какие-то гигантские продажи, по крайней мере, на первом этапе. Если потом в ходе локализации вдруг удастся заметно снизить себестоимость и соответственно, розничные цены, то предложение будет интересно. Пока человек оказывается в дилемме – пойти купить Chery Tiggo 4 китайской сборки или “Москвич”, который такой же китаец, только российской досборки. У людей психология начинает работать уже в обратную сторону. Вчера еще “китайцев” не любили, а сегодня между “заводским Китаем” и дособранным у нас многие выберут “заводской Китай”», – полагает Кадаков.