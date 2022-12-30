Апостол, Камила Валиева, отец Анатолий: кто стал Человеком года по версии «Татар-информа»

Более 30 тыс. человек приняли участие в голосовании за персон, наиболее ярко проявивших себя в этом году. Кто-то из наших земляков проявил себя в сражении с боевиками киевской хунты, кто-то показал высокий результат в спорте, науке, культуре. Как разделились голоса читателей и кого они просили добавить в финальный список – в обзоре «Татар-информа».

Память о погибших героях важна для живых

Отметим, что редакция намеренно не включила в списки ряд людей, оказавших наибольшее влияние на развитие республики в уходящем году. Безусловно, такие люди, как Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, и ряд других руководителей вне конкурса в связи с огромным масштабом их деятельности.

Мы сформировали списки по каждой из сфер в результате опроса экспертов и длительных дискуссий внутри редакции. При этом для объективности картины мы попросили читателей предлагать и другие кандидатуры, вписав их в специальную форму на сайте. И вот что получилось в итоге.

В категории «Защитники Отечества» победил боец добровольческого батальона «Алга» Олег Денисюк с позывным «Апостол» (41%). Будучи коренным украинцем, в совершенстве владеющим украинским языком, он воюет с нацизмом на своей малой родине.

Олег Денисюк Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В гражданской жизни он был мануальным терапевтом, сейчас он – фронтовой медик, спасающий жизни бойцов. С момента отправки в зону военной специальной операции «Апостол» вынес с передовой более 40 раненых бойцов.

Вторую строчку занял командир танкового взвода, Герой России Раиль Габдрахманов. Экипаж под его командованием во время спецоперации уничтожил в одном бою сразу пять вражеских танков. За него проголосовали 38% посетителей сайта. На третьем месте (18%) также танкист, Герой России Дамир Исламов, погибший в бою.

У некоторых читателей возник вопрос, почему мы включили в список одновременно и живых, и мертвых. Уместно ли это? По мнению редакции, каждый геройский поступок – это ориентир для общества. И если сам герой погиб, то память о нем важна для живых.

В спорте тренер обогнал олимпийца, а в корпусе глав победила молодость

Среди спортсменов на протяжении всего голосования лидировала уроженка Казани, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева. В 2022 году она подверглась беспрецедентному давлению со стороны западных спортивных функционеров, раздувших допинговый скандал. Тем не менее фигуристка с честью вынесла испытания, проявив железную волю и характер.

Камила Валиева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Валиева заняла первое место с показателем 52% голосов читателей в номинации. За вторую позицию бились главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов и обладатель серебряной медали Олимпийских игр в Пекине по прыжкам с трамплина Данил Садреев. Симпатии читателей склонялись то в одну, то в другую сторону, но в итоге победил в борьбе за второе место главный тренер с результатом в 19% голосов. Олимпиец занял третью ступень, набрав 14% голосов.

Среди глав городов и районов пальму первенства сразу взял глава Менделеевского района Радмир Беляев. В итоге Беляев стал Человеком года среди глав, получив 38% голосов. Результат вполне заслужен, поскольку молодой и энергичный руководитель успешно работает над переформатированием промышленного города и развивая в нем туризм и креативные подходы к организации городского пространства. Он провел всероссийские соревнования «Гонка героев» и начал строительство туристического кластера. Кроме этого, в городе откроют первую очередь благоустроенного пляжа, которого в городе на Каме никогда не было.

Радмир Беляев Фото: mendeleevskyi.ru

Второе место в рейтинге (37%) занял Михаил Афанасьев, глава Зеленодольского района, где активно ведется жилая застройка пригорода Казани и создаются новые технопарки. Третью строчку занял мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев (20%), который весь год был в активной новостной повестке. Он отличился в том числе оказанием помощи мобилизованным, членам их семей и жителям территорий, вошедших в состав России после начала специальной военной операции.





Савицких взлетел на крыльях Ту-214, а за Шагиахметова вступились читатели

В категории «„Генералы“ бизнеса» выше всех взлетел директор Казанского авиационного завода имени Горбунова – филиала ПАО «Туполев» Николай Савицких с показателем в 29% голосов. На Казанском авиационном заводе в 2022 году приступил к модернизации завода для увеличения выпуска гражданских самолетов Ту-214. Также на предприятии идет техперевооружение для запуска в серийное производство новых самолетов Ту-160.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На второй позиции оказался генеральный директор компании «КАМАЗ» Сергей Когогин (25%). Лидер автогиганта в условиях санкций смог не только сохранить, но и немного увеличить объемы производства грузовиков, что крайне важно как для нашей республики, так и для страны в целом.

Тройку лидеров замкнул генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов (19%). Под руководством Климова «Нижнекамскнефтехим» запустил первое в России производство полиалкиленгликоля (ПАГ) – специального синтетического масла для промышленного оборудования. Также на комбинате заработала собственная электростанция – запущена Лемаевская ПГУ-ТЭЦ мощностью 495 МВт. Это крупнейший проект в сфере генерации, который был введен в России в этом году.





Представленных кандидатур читателям оказалось недостаточно, и они выдвинули новую персону – директора филиала компании «Ростелеком» в Республике Татарстан Павла Гонцова. В 2022 году более 1,5 тыс. школ Татарстана получили доступ к единой высокоскоростной сети передачи данных. При этом специалисты «Ростелекома» оснастили каждую школу комплексом криптозащиты, чтобы обезопасить каналы связи. Кроме этого, школы получили системы видеонаблюдения на входных группах. Еще один проект – устранение цифрового неравенства (УЦН). В селах, где проживает от 100 до 500 человек и в которых нет сотовой связи и мобильного интернета, устанавливается базовая станция.

Олег Коробченко Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Среди министров за первое место в течение всего голосования боролись глава Минздрава РТ Марат Садыков и руководитель Минпромторга Татарстана Олег Коробченко. В итоге экономика перевесила, Коробченко победил с результатом в 39% голосов. Благодаря этому министру Татарстан стал лидером в России по реализации национального проекта «Производительность труда». Это дает республике право провести в Татарстане ежегодный федеральный форум «Производительность.360», регион поделится с гостями успешными практиками и опытом. За Марата Садыкова, занявшего второе место, отдали 31% голосов. В этом году в Татарстане открыли передовой Центр детской онкологии, гематологии и хирургии. Совсем недавно там начали процедуру пересаживания костного мозга ребенку, до этого такие операции в республике никогда не проводили.

Третью позицию в категории занял министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин, под руководством которого в республике вновь был побит рекорд – введено в эксплуатацию более 3 млн квадратных метров жилья.

По мнению многих наших читателей, в рейтинге должен присутствовать министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, благодаря которому экономика республики меньше всего почувствовала влияние санкций. В марте Шагиахметов возглавил рабочую группу по обеспечению устойчивого развития экономики. После введения западных санкций вице-премьер контролировал в том числе ситуацию с обеспечением населения продовольствием, вопросы занятости, работоспособности предприятий, выстраивания новых логистических цепочек. Экономика смогла противостоять санкциям, а предприятия в этом году, как ожидается, отгрузят продукцию на рекордную сумму – 4,8 трлн рублей.

Мидхат Шагиахметов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Чем запомнились детский врач и директор фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В категории «Ангелы в белых халатах» на первом месте оказался детский врач, основатель частной скорой помощи в Набережных Челнах Николай Зотов (62%). Представитель известной в Автограде династии врачей отправился на фронт по частичной мобилизации, однако погиб в автокатастрофе, когда встречал партию гуманитарного груза для воинов. На втором месте – заведующая Муртазинским фельдшерско-акушерским пунктом Бавлинской центральной районной больницы Разина Мугинова (14%). На ее участке отсутствует материнская и младенческая смертность, до 100% доведена вакцинация и диспансеризация взрослого и детского населения.

Николай Зотов Фото: chelny-biz.ru

Третью строчку занял главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Министерства здравоохранения РТ Роин Джорджикия (13%). Под его руководством разработаны и внедрены методы реконструктивных операций при различных поражениях клапанов сердца, при аневризмах восходящего отдела и дуги аорты и другие.

Среди деятелей культуры и искусства в начале голосования лидировал художественный руководитель оркестра La Primavera Рустем Абязов. Но потом он уступил лидерство руководителю ГБУ «Республиканский центр по поддержке творчески одаренных детей и молодежи "Созвездие-Йолдызлык"» Дмитрию Туманову, получившему 35% голосов. В 2022 году Туманов внес вклад в повышение доступности лучших произведений искусства для жителей Татарстана, проживающих вдали от крупных культурных центров республики. Благодаря его трудам поставлены спектакли «Аршин мал алан», «Изобретательная влюбленная», «Золотой век русской поэзии: далекий и близкий», а также множество концертов с участием вокалистов – лауреатов международных и российских конкурсов.

Дмитрий Туманов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По итогам голосования худрук La Primavera оказался на второй строчке (24%). В 2022 году оркестр он провел два брендовых фестиваля – L’arte del arco и «Абязов-фестиваль», открыв для публики много новых имен российских музыкантов.

Третье место долгое время делили композитор Эльмир Низамов и фронтмен ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев, у которых было одинаковое число голосов. Но в итоге современная музыка победила классику. В этом году группа «Волга-Волга» провела масштабный музыкальный фестиваль в Нижнекамске, на котором выступили звезды федерального уровня, в том числе «Братья Грим» и «Анимация». Кроме этого, «Волга-Волга» открыла студию звукозаписи, где начинающие рок-группы получили возможность создавать профессиональные треки.

Отец Анатолий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Читатели вспомнили отца Анатолия и директора казанского лицея, где воспитывают вундеркиндов

Среди представителей духовенства в лидерах оказался настоятель храма Богоявления Господня села Исаково отец Анатолий (41%). Священнослужитель Татарстанской митрополии добровольцем вступил в ряды батальона «Алга». Во время артобстрела под Новой Каховкой отец Анатолий погиб. Сослуживцы вспоминают о нем как о храбром человеке, который всегда мог повести за собой людей. На втором месте в рейтинге полковой имам, участник СВО Руслан хазрат Агмалов (29%). Минувшим летом он так же вступил добровольцем в батальон «Алга». Был ранен, вернулся на лечение на родину. После выздоровления планирует вновь вернуться на передовую. Руслан хазрат стал символом солдат-мусульман из Татарстана.

На третьем месте оказался секретарь Чистопольской епархии протоиерей Андрей Зиньков (16%). По инициативе батюшки при Троицком храме села Чистопольские Выселки начато производство отопительных печей для российских военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях.

Альфия Хабибуллина Фото: president.tatarstan.ru

Наконец, среди ученых и преподавателей наибольшее популярной стала директор лицея №131 Казани Альфия Хабибуллина (34%). В 2022 году лицей №131 занял первое место в Татарстане среди школ-лидеров, имеющих высокобалльные результаты ЕГЭ. Минувшим летом лицей выпустил 306 высокобалльников. Особенно значимы для Татарстана достижения учащихся этого лицея в различных международных олимпиадах и конкурсах.

На втором месте учитель-логопед детского сада №397 Казани Рената Хабибуллина – победитель конкурса «Воспитатель года – 2022» в Татарстане (28%).

Замыкает тройку старший преподаватель кафедры реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ имени Туполева – КАИ Руслан Халиулин – лауреат Государственной премии Татарстана имени Алемасова 2022 года (20%). Халиулин стал одним из трех исследователей, которым присуждена эта награда. Ему вручена премия за значительный вклад в разработку и создание высокоэффективных энергетических установок и газотурбинных двигателей.

Список персон «Человек года» по версии «Татар-информа»:

Боец батальона добровольческого батальона «Алга» Олег Денисюк Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева Глава Менделеевского района Радмир Беляев Директор Казанского авиационного завода имени Горбунова – филиала ПАО «Туполев» Николай Савицких Руководитель Минпромторга Татарстана Олег Коробченко Детский врач, основатель частной скорой помощи в Набережных Челнах Николай Зотов Руководитель ГБУ «Республиканский центр по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов Настоятель храма Богоявления Господня села Исаково отец Анатолий Директор лицея №131 Казани Альфия Хабибуллина

Кандидатуры, предложенные читателями: