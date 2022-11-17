«Пора возвращаться домой»: «Алабуга» позвала специалистов из США на Родину

Реклама татарстанского предприятия засветилась на главной площади Манхэттена в Нью-Йорке – особая экономическая зона «Алабуга» разместила светодиодный баннер на главной площади с призывом вернуться в страну специалистов. Зачем такая акция понадобилась ОЭЗ и как ее оценили эксперты – в материале «Татар-информа».

Реклама ОЭЗ «Алабуга» появилась на Таймс-сквер в самом сердце Нью-Йорка – Манхэттене Фото: пресс-служба ОЭЗ «Алабуга»

«Небоскреб Уан-Таймс-Сквер плохого не посоветует»

Сегодня в телеграм-канале «Пул N3», который насчитывает почти 300 тыс. подписчиков, появился пост с небольшим комментарием: «16.11 Нью-Йорк, Таймс-сквер. Алабуга? Что дальше?» На фото к публикации – узнаваемые небоскребы с рекламными конструкциями. Один из баннеров был залит голубым цветом, на этом фоне расположились три белых элемента: облака, самолет, летящий в направлении Востока, и эмблема «Алабуги». «Пора возвращаться домой», – гласил плакат.

Реклама привлекла внимание татарстанских телеграм-каналов. «Небоскреб Уан-Таймс-Сквер плохого не посоветует», – прокомментировали в «Еду в Татарстан».

А вот «Тупой татарский пиарщик» усомнился в действительности такой рекламы. Автор посчитал, что «Алабуга» решила вложиться в ненавязчивый пиар в федеральных телеграм-каналах. «Интересный, конечно, заход на большую аудиторию, только вот эта фотожаба с их рекламой на Таймс-сквер смотрится как-то уж нелепо», – говорилось в посте.

«Стоимость рекламы не так принципиальна»

Однако реальность такой рекламы подтвердил «Татар-информу» генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

Тимур Шагивалеев: «Сейчас необходимо, чтобы люди с самыми современными специальностями в авиастроении, микроэлектронике, биотехнологиях вернулись назад в Россию, Татарстан, „Алабугу“» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это правда, мы разместили рекламу на Таймс-сквер. Сейчас необходимо, чтобы люди с самыми современными специальностями в авиастроении, микроэлектронике, биотехнологиях вернулись назад в Россию, Татарстан, „Алабугу“. Нужно, чтобы они развивали нашу страну. Очевидно, что конкуренция обостряется и мы по-настоящему конкурируем с мировыми лидерами», — отметил он.

Глава ОЭЗ считает, что рекламный баннер на русском языке поможет вернуть специалистов.

«Реклама будет транслироваться не так долго. Важнее символизм мероприятия, что мы ждем специалистов. Стоимость рекламы не так принципиальна, принципиально, что люди принесут знания на миллиарды долларов, что позволит развивать промышленность, в том числе развивать промышленность в Елабуге», – сказал Шагивалеев.

Позже пресс-служба «Алабуги» распространила официальное сообщение, где так же подтвердила размещение рекламы в Нью-Йорке. «Ниши в России освободились, мы можем платить профессионалам вознаграждение мирового уровня. Потому что перед нами стоят задачи мирового уровня. Россияне – лучшие в мире по авиации, микроэлектронике, IT. Они востребованы нашей страной, и мы сделаем им лучшее в мире предложение. Пора возвращаться домой, в „Алабугу“», – говорилось в пресс-релизе.

«Алабуга» сейчас активно использует федеральную сеть телеграм-каналов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Что угодно, лишь бы не критика»

«Слышал, что в прошлом году экономическая зона пыталась закупить рекламу у федеральных блогеров и на это потратили немало денег, только из этого вышел какой-то пшик, что вызвало недовольство партнеров. Возможно, что сейчас дела у “Алабуги” в связи со всеми событиями в мире идут неважно, поэтому там просто скупают любую рекламу на крупных площадках. Такой немного неуклюжий блок на негатив. Что угодно, лишь бы не критика. Ну тоже вполне себе вариант», – написал автор «Тупого татарского пиарщика».

Стоит отметить, что «Алабуга» сейчас действительно активно использует федеральную сеть телеграм-каналов, в том же «Пул N3» неделю назад появилось сообщение, что ОЭЗ набирает кадры. Стажерам предлагали до 300 тыс. рублей, руководителям группы проектов – до 1,1 млн рублей. Такое же сообщение появилось и в других пабликах, даже «ТОПОР Live» с 4 млн подписчиков.

Владимир Кутилов: «До сердец специалистов достучится не сама реклама, а образ страны и ОЭЗ: смелой, уверенной, в чем-то дерзкой» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Круто, что татарстанская “Алабуга” умеет играть в такие штуки»

«Тимур Шагивалеев абсолютно прав, что главное в этой истории – символизм, имиджевая составляющая. Думаю, все прекрасно понимают, что до сердец специалистов достучится не сама реклама, а образ страны и ОЭЗ: смелой, уверенной, в чем-то дерзкой. Я поддерживаю подобные акты», – прокомментировал «Татар-информу» политконсультант, директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

По его словам, цена вопроса не имеет особого значения, однако Таймс-cквер – одно из самых дорогих в мире рекламных мест и цена контракта может достигать нескольких миллионов долларов.

Особая экономическая зона «Алабуга» провела успешную PR-кампанию. Таким мнением поделился директор коммуникационного агентства «Хорошая история» Руслан Серазетдинов.

Руслан Серазетдинов: «Это круто, что татарстанская “Алабуга” умеет играть в такие штуки. Всем стоит присмотреться к подобным кейсам» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если говорить с точки зрения PR, то “Алабуга” – большие молодцы, потому что они создали позитивный инфоповод с неким смыслом, который транслируется в публичность. Безусловно, на Таймс-сквер рекламу увидит немного людей из целевой аудитории. Но эта тема будет публиковаться: заходить в разные СМИ, телеграм-каналы, паблики, соцсети, обсуждаться в личной переписке. Своей цели с точки зрения PR – расширить охват на верхнем уровне воронки продаж – они добились», – сказал он.

По его словам, базовая стоимость однодневной рекламы на Таймс-сквер, по открытым источникам, начинается от 5 до 50 тыс. долларов за сутки. «Даже если они заплатили усредненную цифру – 30 тыс. долларов, то это порядка 1,5-2 млн рублей. Но взамен они получат большое количество бесплатных публикаций, которые отобьют эту стоимость в разы. Я считаю, что это круто, что татарстанская “Алабуга” умеет играть в такие штуки. Всем стоит присмотреться к подобным кейсам: пробовать, креативить, быть смелыми в этой работе», – заключил эксперт.