«Больше никаких боингов и эйрбасов!»: казанский авиазавод выпустил клип о Ту-214

Казанский авиазавод им.Горбунова выпустил необычный видеоклип, посвященный производству Ту-214. Ролик опубликован в соцсетях и на видеохостинге YouTube без дополнительных комментариев со стороны предприятия.

Интересно, что в клипе снялся в том числе директор завода – Николай Савицких. На собрании с подчиненными он сообщает им, что теперь предприятие будет специализироваться только на выпуске Ту-214. Сцена с собранием сотрудников завода – одна из первых в клипе. «Никаких боингов и эйрбасов больше не будет! – заявляет Савицких собравшимся. – Мы должны построить для начала десять самолетов. Вы понимаете, Ту-214 – это будущее нашей авиации. Туполев – это мы».

В середине клипа есть эпизод, который как бы снят в 2042 году. В нем экскурсовод рассказывает детям о том, как жили их родители раньше – праздновали Хэллоуин (который сегодня предлагается отменить), пили «Кока-колу» (которая ушла из России на фоне ужесточения санкций) и летали на зарубежных самолетах. «Вы только поглядите, как развивалась наша культура всего 20 лет назад! Эти напитки пили ваши родители, и летали они на таких старых, зарубежных самолетах», – говорит педагог группе детей.

В другой сцене руководство предприятия сообщает журналистам, что на производстве в данный момент находятся четыре самолета. К слову, в октябре сообщалось, что завод получил контракт на четыре самолета.

Напомним, Казанский авиационный завод планирует выйти на ежегодное производство 20 самолетов Ту-214 в 2027 году. На полях Восточного экономического форума ОАК и «Аэрофлот» подписали соглашение о поставке 40 Ту-214.

Видео из открытых источников