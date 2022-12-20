Общий прогресс проекта этиленового комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» достиг 70%

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамск, 20 декабря 2022 года. В настоящее время на строительной площадке ЭП-600 задействованы 16 российских подрядных организаций. Работы поделены на функциональные зоны, что обеспечивает лучшую управляемость процессом строительства. Общая численность персонала составляет 3,3 тыс. человек.

Работники подрядных организаций заняты на монтаже металлоконструкций, трубопроводов, оборудования, на электромонтажных работах. Механическая готовность планируется во второй половине 2024 года.

Руководитель проекта ЭП-600 Алексей Кузьмин:

«Мы пересмотрели подход к управлению строительством на проекте ЭП-600. Привлеченные подрядные организации распределены по географическим зонам и специфике работ. Для управления большим количеством организаций произведено существенное усиление персонала, в первую очередь инженерного состава проектного офиса. На данный момент прогресс по проектированию составляет 99%, поставке оборудования и материалов – 96,4%. Общий прогресс проекта ЭП-600 достиг 70%».

Реализуемый на нижнекамском предприятии СИБУРа инвестиционный проект «Новый олефиновый комплекс ЭП-600» является частью Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса России. Запуск комплекса позволит значительно увеличить мощности в стране по производству этилена для удовлетворения внутреннего спроса и снижения импортных поставок производных продуктов.

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Мощность ЭП-600 по сырью составляет 1 млн 800 тыс. тонн в год. В процессе производства здесь будут выпускать этилен, пропилен, бутадиен и бензол. Эти продукты являются исходным сырьем для получения широкого спектра товаров необходимых для повседневной жизни, а также используемых в автомобильной, сельскохозяйственной и строительной промышленностях. Продукция ЭП-600 в основном будет применяться на существующих и перспективных производствах «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза»:

- этилен будет направлен на дозагрузку существующих мощностей «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и на вновь реализуемые проекты;

- пропилен планируется направить на будущее производство полипропилена;

- бензол будет применяться в производстве этилбензола, стирола;

- бутадиен в производстве каучуков.

Директор ЭП-600 Ленар Нагимуллин:

«Сырьем для новой установки является прямогонный бензин, которым предприятие обеспечивается от расположенных в непосредственной близости нефтеперерабатывающих заводов. Таким образом, от места добычи нефти, ее переработки на НПЗ, и до площадки «Нижнекамскнефтехима», поставка сырья будет осуществляется с минимальными логистическими издержками, а все процессы будут локализованы в одном регионе и нацелены на снижение экспорта углеводородного сырья».

Производство предполагает использование новейших передовых технологий в области переработки углеводородного сырья, что позволит обеспечить надежность, безопасность и экологичность нового комплекса. Так, например, предусмотрена установка бездымной факельной системы. Она снизит прогнозируемые показатели по выбросам СО в 12 раз по сравнению с НДТ РФ, соединений оксидов азота – в 6 раз относительно российских бенчмарков и в 2 раза по сравнению с европейскими.

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Также в составе комплекса будут действовать современные локальные очистные сооружения и замкнутая система водооборота, что позволит полностью исключить образование сточных вод и исключить воздействие на водные ресурсы.

Образование отходов на тонну получаемого этилена составит всего 1,5 кг, что в 4 раза лучше показателей, достигнутых на предприятиях Европы.