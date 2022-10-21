«Рационально использовать на маршрутах в Турцию, ОАЭ»: в Казани возрождают выпуск Ту-214

Первым после многолетнего перерыва заказчиком гражданских самолетов Ту-214 станет авиакомпания «ЮВТ Аэро». О контракте с Казанским авиазаводом на 4 самолета заявил Президент РТ Рустам Минниханов. Зачем перевозчику, в парке которого только канадские борта на 50 мест, среднемагистральные лайнеры на 210 кресел – в материале «Татар-информа».

Выйти на производство 20 самолетов Ту-214 в год Казанский авиационный завод планирует уже в 2027 году Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Самолеты для авиакомпании должны быть произведены в 2024-2025 годах

Казанский авиационный завод должен выйти на производство 20 самолетов в год. Для этого сейчас предприятие модернизируется, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ. Об этом он, в принципе, заявлял и ранее, но сегодня глава региона неожиданно добавил, что «уже подписан контракт на четыре самолета с республиканским татарстанским заказчиком».

Хотя названия заказчика в выступлении Президента РТ не прозвучало, нетрудно было догадаться, что речь в данном случае идет о местной авиакомпании «ЮВТ Аэро». То, что контракт действительно уже подписан, подтвердил ТАСС директор авиазавода Николай Савицких (кстати, Минниханов с сентября 2021 года возглавляет совет директоров «Туполева», чьим филиалом является предприятие). «Это самолеты для нашей авиакомпании татарстанской [должны быть готовы] на 2024-2025 год. <…> Это первый заказчик», – сказал Савицких.

Также информацию подтвердил и генеральный директор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев: «В этих условиях самый лучший выход по авиационной отрасли – это ориентироваться на отечественного производителя. Этот самолет достойный, очень актуальный для нас, поэтому его и выбрали». По его словам, кстати, компания готова в перспективе рассмотреть и увеличение заказа. «Начать эксплуатацию, а потом уже мы определимся. Скорее всего, да [будем увеличивать]», – сказал Трубаев.

Петр Трубаев: «В этих условиях самый лучший выход по авиационной отрасли – это ориентироваться на отечественного производителя» Фото: © «Татар-информ»

В «ЮВТ Аэро» корреспонденту «Татар-информа» сказали, что в планах авиакомпании «расширение парка воздушных судов и открытие новых, в том числе международных, направлений». И что «на сегодняшний день рассматривается проект возможной эксплуатации пассажирских самолетов Ту-214. Ведется работа по продвижению производства самолетов для татарстанской авиакомпании Казанским авиазаводом имени С. П. Горбунова».

«ЮВТ Аэро» пополнит парк среднемагистральными самолетами

Компания «ЮВТ Аэро», созданная на базе почившего в бозе регионального перевозчика «Ак Барс Аэро», начала работу с 2015 года, штаб-квартира находится в Бугульме, но летает авиакомпания не только оттуда, но и из Казани, и из «Бегишево». С 2017 года перевозчик имеет допуск и к осуществлению международных полетов, первый такой рейс в том году состоялся в Караганду (это был чартер). Флот авиакомпании состоит из семи канадских самолетов Bombardier CRJ200, одного Bombardier Challenger 604 и двух вертолетов Bell 429. Компания главным образом летает из Казани в столицы других субъектов РФ и в страны СНГ. Предельная дальность беспосадочного полета у Bombardier CRJ200 – 2,6 тыс. километров.

Модель Ту-214 – принципиально другой самолет: среднемагистральный, вместимостью до 210 пассажиров. По факту это модификация Ту-204, разработанного, в свою очередь, на стыке 1980-х и 1990-х годов на замену устаревшему к тому времени Ту-154. Практическая дальность полета такой машины составляет 6,5 тыс. километров. Конкретно эту модель производили на Казанском авиационном заводе с 1996 года, несколько самолетов эксплуатировались отечественными авиакомпаниями (в частности, «Трансаэро», затем какое-то время – Red Wings), которые отмечали, что по основным экономическим и летно-техническим характеристикам самолет соответствовал Boeing 757 и Airbus А-321, из которых фактически и состоит авиапарк гражданской авиации России.

Компания «ЮВТ Аэро» летает из Казани в столицы других субъектов РФ и в страны СНГ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Но массовым производство Ту-214 так и не стало, хотя машина нашла свое место в секторе спецназначения: самолеты используются в правительственном авиаотряде СЛО «Россия», авиации ФСБ, Минобороны РФ. Но теперь на фоне антироссийских санкций, которые больно ударили по гражданской авиации, все может измениться. Как сообщал ранее «Татар-информ», выйти на производство 20 самолетов Ту-214 в год Казанский авиационный завод планирует уже в 2027 году. Об этом, в частности, заявлял министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ.

В материалах к его выступлению говорилось, что в 2023-2030 годах авиазавод должен изготовить 115 самолетов Ту-214: в 2023 году – три, в 2024 году – семь, в 2025 году – 10, в 2026 году – 15, в 2027-2030 годах – по 20. Перед «Туполевым» стоит задача получения гарантированного заказа на производство 75 самолетов дополнительно, сообщал также министр.

По словам советника Премьер-министра Республики Татарстан Назира Киреева, при необходимости республика сможет производить и больше 20 самолетов Ту-214 в год, но для этого нужно будет сначала сделать большие вложения в реорганизацию производства (перевести его на крупносерийный выпуск, что само себе дело не простое), а также, что немаловажно, в кадры.

Ту-214 давно импортонезависим, так как оснащен отечественными системами, соответствующими высоким стандартам безопасности и качества Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанская компания опередила «Аэрофлот»

Напомним, на полях Восточного экономического форума, который прошел в сентябре этого года во Владивостоке, ОАК и «Аэрофлот» подписали соглашение о поставке авиакомпании 339 самолетов российского производства, в том числе 40 Ту-214. Твердые контракты на поставку самолетов в 2023-2025 годах планировалось подписать до конца текущего года. При этом, как объяснил ИА «Татар-информ» Назир Киреев, нельзя говорить о том, что «ЮВТ Аэро» в данном случае опередила главного национального перевозчика. «Это не так, просто со стороны этой компании был интерес, и мы поддержали, договорились, чтобы производитель пошел навстречу», – отметил Киреев.

Он также подтвердил, что контракт на четыре судна – «это для «ЮВТ Аэро» только начало». По его мнению, самолеты Ту-214 позволят «ЮВТ Аэро» расширить собственную сетку за счет ввода новых линий. В том числе и тех, что будут нужны самому Татарстану для укрепления связей с другими регионами России. Кстати, в ОАК ранее подчеркивали, что этот самолет давно импортонезависим, так как оснащен отечественными системами, соответствующими высоким стандартам безопасности и качества.

По словам исполнительного директора отраслевого агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, изначально предполагалось, что твердые и обязующие контракты, в которых будут прописаны сроки, цены и прочие важные условия, между ОАК и «Аэрофлотом» будут подписаны до конца года, так что время еще не вышло. «ЮВТ Аэро» эксперт назвал «единственной в республике авиакомпанией, которая принадлежит местным владельцам».

Самолеты Ту-214 позволят «ЮВТ Аэро» расширить собственную сетку за счет ввода новых линий Фото: © «Татар-информ»

«С одной стороны, выглядит удивительным то обстоятельство, что этот перевозчик приобретает самолеты с вместимостью в четыре раза больше, чем у тех 50-кресельных машин, которые у него сейчас есть. С другой, нужно напомнить, что, во-первых, в Татарстане уже была одноименная авиакомпания, которая эксплуатировала магистральные самолеты. Правда, тоже не 200-местные, но все же опыт эксплуатации техники такого класса в регионе есть», – заметил он.

Во-вторых, Пантелеев обращает внимание на то, что авиакомпании, выполняющие полеты в Казань и из Казани, давно и успешно эксплуатируют на многих направлениях «самолеты вместимостью и по 200 кресел, и даже больше, и это не только полеты в Москву, но в первую очередь это туристические направления». «Поэтому рынок авиаперевозок, сформировавшийся в Татарстане, сможет загрузить самолеты такой вместимости», – полагает эксперт.

По его мнению, наиболее рационально использовать такие машины на популярных для туристов маршрутах в зависимости от сезона в Турцию, Египет, ОАЭ и в Юго-Восточную Азию: «Ту-214, обладая большой дальностью полета, вполне сможет без промежуточных посадок достать до указанных регионов и пунктов назначения».

«Загрузить четыре машины туристами – задача вполне по силе, реалистичная, с учетом, что сегодня у российских авиакомпаний есть дефицит самолетов, которые можно без санкционных рисков ставить на международные линии. Получив такое ресурс, татарстанский перевозчик действительно сможет воспользоваться рыночной конъюнктурой и неплохо заработать», – подчеркивает Пантелеев.

Ценовую политику в ОАК публично не заявляли, поэтому о цене за борт можно только догадываться Фото: © «Татар-информ»

Татарстан предложил Правительству РФ рассмотреть возможность субсидирования закупки Ту-214 авиакомпаниями

Остается тайной лишь стоимость контракта, подписанного между авиазаводом и «ЮВТ Аэро». По словам Олега Пантелеева, ценовую политику в ОАК публично не заявляли, поэтому о цене за борт можно только догадываться. «Всё, на что мы можем ориентироваться, это не совсем корректные оценки из прошлой жизни – стоимость на уровне 1-1,25 млрд рублей, именно столько в свое время стоили Ту-204 ульяновского производства. Очевидно, цена с тех пор выросла, но точно не в десять раз».

При этом Пантелеев напомнил, что, как неоднократно заявляли и Президент России Владимир Путин, и вице-премьер Правительства РФ Денис Мантуров, который одновременно руководит и Минпромторгом России, «стоимость новых самолетов отечественного производства не будет переложена на стоимость билетов для простого потребителя». «Благодаря различным программам поддержки поставок таких машин величина лизингового платежа, то есть то, что будет платить ежемесячно эксплуатант, окажется на привлекательном уровне. Особенно с учетом привлечения средств ФНБ», – считает эксперт. Все это должно сделать приобретение такого самолета подъемным для любой российской авиакомпании, уверен он.

По словам Назира Киреева, самолеты Ту-214 сами по себе стоят очень дорого, поэтому власти республики уже предложили Правительству РФ рассмотреть возможность субсидирования закупки этих лайнеров перевозчикам.