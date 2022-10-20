Президент РТ: Казанский авиазавод получил контракт на четыре гражданских Ту-214

Перед Казанским авиационным заводом им. С.П. Горбунова стоит задача выйти на серийный выпуск гражданских самолетов Ту-214 до 20 самолетов в год, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ.

«Уже подписан контракт на четыре самолета с республиканским татарстанским заказчиком», — сказал Рустам Минниханов.

Он отметил, что сейчас идет модернизация завода.

Также Президент РТ обратил внимание на то, что «Казанский вертолетный завод» планирует в будущем году завершить программу импортозамещения по вертолетам «Ансат».

«Важно сохранить темпы производства по всем моделям — не менее ста вертолетов в год», — подчеркнул руководитель республики.

Ранее сообщалось, что Казанский авиационный завод планирует выйти на ежегодное производство 20 самолетов Ту-214 в 2027 году. На полях Восточного экономического форума ОАК и «Аэрофлот» подписали соглашение о поставке 40 Ту-214. Твердые контракты на поставку самолетов в 2023-2025 годах планируется подписать до конца текущего года.