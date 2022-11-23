Правительство Татарстана учредило индустриальный парк «Этилен-600»

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о создании индустриального парка «Этилен 600».

Решение принято по предложению министерства экономики РТ и особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» «в целях развития объектов промышленной инфраструктуры Республики Татарстан».

Парк будет создан на территории Нижнекамского и Тукаевского муниципального районов. ОЭЗ «Алабуга» определена в качестве управляющей компании индустриального парка «Этилен 600».

Парк «Этилен 600» презентовал глава «Алабуги» Тимур Шагивалеев на Татарстанском нефтегазовом форуме в августе этого года. Промплощадку планируется создать вместе с СИБУРом. ОЭЗ создаст инфраструктуру, вложения оцениваются в 169 млрд рублей, площадь парка составит около 2 тыс. га.

«По предварительным оценкам, с учетом вложений самого СИБУРа, наших затрат в инфраструктуру и капитала третьих сторон общий объем инвестиций в проект может составить около 1,3 трлн рублей», – отмечал Шагивалеев.

«Нижнекамскнефтехим» будет поставлять сырье для резидентов парка, которые смогут производить продукцию для медицины, строительства, ЖКХ и других отраслей.