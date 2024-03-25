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«Едины — и в радости, и в горе»: в мэрии Бугульмы почтили память погибших в «Крокусе»
Сегодня, 25 марта, еженедельное совещание «Деловой понедельник» начали с минуты молчания, которой почтили память погибших 22 марта в «Крокус Сити Холле».
«Трагедия болью в сердце отозвалась у всех бугульминцев. Оперативно приняли дополнительные меры безопасности в местах массового нахождения наших жителей. Отменили проведение развлекательных, спортивных и культурных мероприятий», — подчеркнул глава района Линар Закиров.
Глава Бугульминского района поблагодарил бугульминцев за солидарность и единство.
«К временному мемориалу в минувшие выходные шли сотни людей, вместе переживая эту боль. Почтить память жертв теракта приходили целыми семьями. Мы вновь подтверждаем, что мы едины — и в радости, и в горе», — подчеркнул градоначальник.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным следственного комитета, погибли 137 человек. Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам объявил Президент Владимир Путин.
Мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» появились в центре Казани, а также в Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске, Нурлате. Татарстанцы принесли цветы и игрушки в знак скорби по погибшим.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
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