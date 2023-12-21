«Думала, снег с крыши упал, смотрю в окно – полдома нет»: о причинах ЧП с газом в Осиново

На улице Центральной в поселке Осиново под Казанью обрушился подъездный пролет

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Так громыхнуло, что я аж на месте подпрыгнула»

Информация о том, что в двухэтажном доме на улице Центральной в поселке Осиново под Казанью обрушился подъездный пролет, поступила в МЧС сегодня утром в 9.19. На место выехали все экстренные службы города.

«На место прибыли пожарные подразделения, сразу же было установлено, что на втором этаже произошел взрыв бытового газа. Разрушены несущие конструкции второго этажа, пострадали две квартиры на втором этаже и две на первом. В ходе аварийно-спасательных работ были эвакуированы жильцы, после этого кинологическими расчетами были обследованы завалы, людей больше обнаружено не было», – рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан по государственной противопожарной службе Константин Чанышев.

Константин Чанышев: «В ходе аварийно-спасательных работ были эвакуированы жильцы, после этого кинологическими расчетами были обследованы завалы, людей больше обнаружено не было» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

По словам Чанышева, сильно были повреждены несущие конструкции, стены дома также на грани обрушения.

С улицы видно, что по стенам дома в некоторых местах пошли трещины. Хлопок был такой силы, что одну из дверей откинуло на стоявшие рядом деревья.

С одной стороны здания выбило часть стены – вся квартира была видна с улицы. С другой стороны часть бетонного перекрытия словно вынули из стены дома. Вокруг строения валяются осколки стекол, фрагменты ткани, вещи, а на снегу – пятна крови. Сам момент хлопка записала видеокамера, установленная неподалеку.

«Так громыхнуло, что я аж на месте подпрыгнула. Я сидела дома, смотрела телевизор, наш дом колыхнуло. Я сначала думала, может, снег с крыши упал, а потом как выглянула в окно – а там полдома нет!» – рассказала взволнованная пенсионерка из дома напротив.

Вокруг строения валяются осколки стекол, фрагменты ткани, вещи, а на снегу – пятна крови Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Поначалу в МЧС сообщили о четырех пострадавших, позже стало известно, что в обрушившемся подъезде находилось четыре человека и только владелец квартиры получил серьезные травмы. Еще троих осмотрели медики, помощь им не понадобилась.

Пострадавшего 63-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. У него ожоги 80% поверхности тела.

«В данный момент в отделении реанимации идут мероприятия по стабилизации его состояния», – сообщил заместитель главного врача по медицинской части Руслан Зефиров.

«Увидел на снегу пострадавшего, он был весь в крови, я так понял, что его взрывной волной выбросило в окно»

Практически все жители дома смогли самостоятельно выйти на улицу, кроме пожилой женщины, которой понадобилась помощь, – ее эвакуировали пожарные. Еще одного мужчину, по рассказам местных жителей, эвакуировал очевидец.

Мужчина с помощью автомобильного троса эвакуировал своего друга со второго этажа. Оранжевый трос болтается до сих пор Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Когда подъезд обрушился, в доме напротив на балконе курил мужчина. Его друг – инвалид – живет как раз в обрушившемся доме, в соседнем от разрушенного подъезде. Этот мужчина сразу побежал туда, взял автомобильный трос и каким-то образом друга своего со второго этажа спустил. Вон этот оранжевый трос болтается до сих пор», – рассказала местная жительница.

Очевидец Владимир Старцев, который живет в доме напротив, рассказал, что этим утром вернулся домой с работы. Его сон потревожил грохот.

Владимир Старцев: «На снегу я увидел пострадавшего мужчину, он был весь в крови, рядом с ним люди. Я так понял, что его взрывной волной выбросило в окно» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я вышел посмотреть, что случилось, смотрю, перед моим подъездом похоронная процессия. Я сразу не понял, что произошло. Начал спрашивать людей и тут же посмотрел налево, а там дом рухнул. На снегу я увидел пострадавшего мужчину, он был весь в крови, рядом с ним люди. Я так понял, что его взрывной волной выбросило в окно. Он лежал метрах в пятидесяти от дома. Я вернулся домой и увидел, что у меня стекла в окне выбило, хотя они выходят на другую сторону», – поделился мужчина.

На место прибыли и сотрудники газовой службы. Они сразу же отключили дом от газа. Оказалось, что квартиру, где произошел хлопок, они посещали буквально на днях.

На место прибыли и сотрудники газовой службы. Они сразу же отключили дом от газа Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы отключили ему газ 18 декабря, потому что у него был неисправен газовый шланг, в нем была дыра. Мы поставили заглушку и отключили его. Сегодня, когда мы приехали на место уже после происшествия, увидели, что он сам подключился к газопроводу», – рассказала агентству сотрудница газовой службы.

Поскольку стену вынесло взрывной волной, кухню пострадавшей квартиры с улицы видно было очень хорошо – было понятно, что шланг снова подключен к газовой плите. Несмотря на мощный хлопок, на плите остался стоять чайник. Видимо, его поставил на газ, чтобы разогреть, владелец квартиры за секунды до случившегося.

Несмотря на мощный хлопок, на плите остался стоять чайник. Видимо, его поставил на газ, чтобы разогреть, владелец квартиры за секунды до случившегося Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я три года как взяла ипотеку, копила долго, только сделала ремонт»

По рассказам соседей, мужчина часто выпивал, приводил домой шумные компании.

Эти слова подтвердила Инна Понасовская, соседка из квартиры этажом ниже, – ее квартира, как раз под пострадавшей и тоже оказалась разрушена.

«Там все мои вещи, все документы, деньги, даже зарядка от телефона. Меня не пропускают сейчас туда. Мне предложили проехать в пункт временного размещения в Зеленодольске, но я работаю в Кадышево, мне далеко ездить. Поживу пока у сестры. Мне просто сказали: “Мы вам позвоним, и все”», – поделилась женщина.

Женщина беспокоится, что ночью из ее квартиры могут вынести вещи, переживает, что никто не будет охранять жилье.

Инна Понасовская: «Я только три года как взяла ипотеку, копила долго, только сделала ремонт. Этот сосед, который взорвался, постоянно меня затапливал» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я только три года как взяла ипотеку, копила долго, только сделала ремонт. Этот сосед, который взорвался, постоянно меня затапливал. Полтора года назад он наконец-то угомонился, и я решила привести свою квартиру в порядок. Но он все равно продолжал водить компании, они шумели постоянно. Он на голову больной! Я вызывала участкового постоянно, говорила: “Он ненормальный, отправьте его в психушку. Газ подорвет еще”. Так и случилось. Я 27-го в отпуск хотела съездить… съездила. Осталась вообще без всего – бомж», – говорит Инна.

Инна рассказала, что в 2014 году она приехала из Краматорска – вернулась на родину, когда на Украине начались боевые действия.

«Я родилась здесь, а когда вышла замуж, уехала на Украину. Я пахала как лошадь по выходным, чтобы заработать на ремонт, на мебель. У меня ничего не было. И вот когда все приобрела, тут же все и потеряла. Ну хорошо хоть меня Бог спас – я так не хотела сегодня идти на работу, у меня поднялось давление, но потом все же решила пойти», – рассказала Инна.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев тоже прибыл на место ЧП Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Глава Осиново Юрий Харинкин лично пообещал женщине решить ее проблему. Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев тоже прибыл на место ЧП.

«Нами подготовлены пункты временного размещения, в том числе в местном Доме культуры. Кто-то будет размещаться у родственников. Если у кого-то есть необходимость, предоставим временный жилищный фонд. Специалисты обследуют здание и сделают выводы: восстанавливать или потребуется снос. Мы все находимся на местах, и все необходимое для ликвидации последствий у нас есть», – сказал Михаил Афанасьев.

Подготовлены пункты временного размещения, в том числе в местном Доме культуры Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Судьбу дома решит экспертиза

На месте сегодня побывали специалисты Минстроя и ТИГП, они тщательно обследуют здание и определят его дальнейшую судьбу. Порядка тридцати жителей дома пока будут жить в трех пунктах временного размещения: Доме культуры, УСЗ «Осиново» и здании бывшей поликлиники.

Сейчас жильцам предстоит ожидать результатов экспертизы, чтобы понять дальнейшую судьбу дома Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сейчас жильцам предстоит ожидать результатов экспертизы, чтобы понять дальнейшую судьбу дома. Они надеются, что смогут хотя бы забрать свои вещи и документы. О том, как будет решен их вопрос в случае сноса дома, пока не сообщается. Во избежание случаев мародерства разрушенный дом в отсутствие жильцов будут охранять сотрудники полиции.

Причины и обстоятельства происшествия будут выяснять сотрудники прокуратуры РТ, надзорное ведомство начало проверку сразу же после случившегося. В Следственном комитете Татарстана возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».