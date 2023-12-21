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Происшествия 21 декабря 2023 09:58

В Осиново под Казанью рванул газ, четыре человека пострадали, разрушена стена дома

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Сегодня утром в одной из квартир на втором этаже жилого двухэтажного дома в поселке Осиново произошел хлопок газа, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент случился в здании №7 на улице Центральная в Зеленодольском районе Татарстана.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На место отправились пожарные подразделения.

По предварительной информации, пострадали четыре человека.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#хлопок газа #осиново
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