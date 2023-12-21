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В Осиново под Казанью рванул газ, четыре человека пострадали, разрушена стена дома
Сегодня утром в одной из квартир на втором этаже жилого двухэтажного дома в поселке Осиново произошел хлопок газа, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Инцидент случился в здании №7 на улице Центральная в Зеленодольском районе Татарстана.
На место отправились пожарные подразделения.
По предварительной информации, пострадали четыре человека.
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