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Происшествия 21 декабря 2023 11:25

Видео: пострадавшего при хлопке газа в Осиново доставили в РКБ

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Пострадавшего мужчину при хлопке газа в Осиново доставили в РКБ. Соответствующим видео с «Татар-информом» поделились в пресс-службе медучреждения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что хлопок газа частично обрушил здание №7 на улице Центральная в поселке Осиново. На месте работают сотрудники экстренных служб.

В результате хлопка газа пострадал 63-летний мужчина, он находится в тяжелом состоянии, госпитализирован с ожогами.

#хлопок газа #ркб
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