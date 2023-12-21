Видео: пострадавшего при хлопке газа в Осиново доставили в РКБ

Пострадавшего мужчину при хлопке газа в Осиново доставили в РКБ. Соответствующим видео с «Татар-информом» поделились в пресс-службе медучреждения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что хлопок газа частично обрушил здание №7 на улице Центральная в поселке Осиново. На месте работают сотрудники экстренных служб.

В результате хлопка газа пострадал 63-летний мужчина, он находится в тяжелом состоянии, госпитализирован с ожогами.