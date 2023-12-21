Минстрой проверит пострадавший дом в Осиново и решит, сносить его или восстанавливать

На место, где произошел хлопок в жилом здании в Осиново, выехали специалисты Минстроя и ТИГП для проведения обследования, сообщил Глава Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан Михаил Афанасьев.

«По результатам будет принято решение о целесообразности восстановления дома или его сноса. Жильцов направили в пункты временного размещения, их три: дом культуры, УСЗ «Осиново» и здание бывшей поликлиники», – говорится в сообщении.

Фото: © Администрация Зеленодольского района

Он подчеркнул, что жилец квартиры, в котором произошло хлопок газа, находится в реанимации. Обстоятельства происшествия выясняются.