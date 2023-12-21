Прокуратура начала проверку после хлопка газа в Осиново

Прокуратура организовала проверку по факту хлопка бытового газа в доме в Осиново, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Зеленодольска Антон Васютин.

Фото: © прокуратура РТ

Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации и содержании газового оборудования.

Напомним, хлопок произошел в здании №7 на улице Центральная. В результате пострадали четыре человека.