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Происшествия 21 декабря 2023 10:14

Прокуратура начала проверку после хлопка газа в Осиново

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Прокуратура организовала проверку по факту хлопка бытового газа в доме в Осиново, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Зеленодольска Антон Васютин.

Фото: © прокуратура РТ

Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации и содержании газового оборудования.

Напомним, хлопок произошел в здании №7 на улице Центральная. В результате пострадали четыре человека.

#хлопок газа #осиново
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