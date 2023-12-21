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Происшествия 21 декабря 2023 10:41

После хлопка газа в жилом доме в Осиново возбуждено уголовное дело

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После хлопка газа в жилом доме в Осиново под Казанью возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб, после чего следователи приступят к осмотру места происшествия.

Напомним, утром 21 декабря 2023 года в поселке Осиново Зеленодольского района, по предварительным данным, в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двухэтажного многоквартирного дома. В результате инцидента пострадали четыре человека. Один из них находится в РКБ в тяжелом состоянии.

#хлопок газа #осиново
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