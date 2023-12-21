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Владелец обрушившейся квартиры в Осиново самовольно подключился к газу
Владелец квартиры одного из Домов в Осиново, в которой сегодня утром произошел хлопок, самовольно подключился к газу. Об этом «Татар-информу» на месте происшествия рассказали сотрудники газовой службы.
«Мы отключили ему газ 18 декабря, потому что у него был неисправен газовый шланг, в нем была дыра. Мы поставили заглушку и отключили его. Сегодня, когда мы приехали на место уже после происшествия, увидели, что он сам подключился к газопроводу», – рассказала агентству сотрудница газовой службы.
Напомним, утром 21 декабря 2023 года в поселке Осиново Зеленодольского района, по предварительным данным, в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двухэтажного многоквартирного дома. В результате инцидента пострадал мужчина, он находится РКБ в тяжелом состоянии. СК по данному факту возбудил уголовное дело.
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