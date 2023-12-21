Появилось видео момента хлопка газа в жилом доме в Осиново

В социальных сетях опубликовали видео момента хлопка газа в жилом доме в Осиново.

На кадрах видно, как в здании произошел мощный хлопок. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

Напомним, утром 21 декабря 2023 года в поселке Осиново в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двухэтажного многоквартирного дома. В результате инцидента пострадали четыре человека. Один из них находится в РКБ в тяжелом состоянии. СК по данному факту возбудил уголовное дело. В местном ДК развернули пункт временного размещения жильцов.