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Появилось видео момента хлопка газа в жилом доме в Осиново
В социальных сетях опубликовали видео момента хлопка газа в жилом доме в Осиново.
На кадрах видно, как в здании произошел мощный хлопок. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.
Напомним, утром 21 декабря 2023 года в поселке Осиново в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двухэтажного многоквартирного дома. В результате инцидента пострадали четыре человека. Один из них находится в РКБ в тяжелом состоянии. СК по данному факту возбудил уголовное дело. В местном ДК развернули пункт временного размещения жильцов.
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