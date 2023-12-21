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Пострадавший при хлопке газа в Осиново получил ожоги 80% поверхности тела
Мужчина, который пострадал при хлопке газа в Осиново, получил серьезные ожоги тела. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе РКБ Казани.
«Врачи центра медицины катастроф доставили в больницу тяжелого пациента с ожогами более 80% тела. В данный момент в отделении реанимации идут мероприятия по стабилизации его состояния», – сообщил заместитель главного врача по медицинской части Руслан Зефиров.
Напомним, утром 21 декабря 2023 года в поселке Осиново Зеленодольского района, по предварительным данным, в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двухэтажного многоквартирного дома. В результате инцидента пострадал мужчина, он находится РКБ в тяжелом состоянии. СК по данному факту возбудил уголовное дело.
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