Жителям дома, где произошел хлопок газа, предоставят временное жилье в Зеленодольске

Жителям дома в Осиново, где сегодня произошел хлопок газа, предоставят временное жилье в Зеленодольске, сообщили в администрации района.

В эти минуты встреча с жильцами проходит в УСЗ «Осиново»

По поручению главы муниципалитета Михаила Афанасьева формируют списки жильцов, которым будет предоставлено временное жилье из маневренного фонда в Зеленодольске. Кроме того, им доставят необходимые вещи и мебель.

Фото: © администрация Зеленодольска

Дабы исключить факты мародерства дом будет оцеплен, на месте дежурят сотрудники МВД, говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что утром 21 декабря 2023 года в поселке Осиново Зеленодольского района, по предварительным данным, в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двухэтажного многоквартирного дома. В результате инцидента пострадал мужчина, он находится РКБ в тяжелом состоянии. СК по данному факту возбудил уголовное дело.