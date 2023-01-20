«Чистая вода и воздух»: Нигматуллин сформулировал задачи экологов на 2023 год

Дальнейшая реализация национального проекта «Экология», очистка и реабилитация водных объектов, ревизия запасов подземных вод, сокращение вредных выбросов в атмосферу — таковы главные задачи, которые стоят перед экологами Татарстана в 2023 году. Их перечислил сегодня на итоговом заседании коллегии Минэкологии Татарстана первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«В 2022 году Татарстан продолжил работу по реализации нацпроекта „Экология“. Продолжились работы по реконструкции БОС (биологических очистных сооружений — прим. Т-и) Казани, рекультивации иловых полей, представлявших на протяжении более 50 лет угрозу для Куйбышевского водохранилища. Были начаты мероприятия по демонтажу бездействующих трубопроводов Озерного месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища. Продолжилась рекультивация Самосыровского полигона в Казани. Завершена расчистка трех водных объектов, начаты работы на реке Берсут в Мамадышском районе, которые в 2023 году планируется завершить», — проинформировал он в начале выступления.

Первый замглавы Правительства РТ отметил, что все перечисленные водные объекты, несомненно, имеют большое социальное значение. Все запланированные на 2022 год значения целевых показателей по нацпроекту «Экология» Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана были достигнуты.

По мнению Нигматуллина, одной из главных причин загрязнения водных объектов является плохая работа очистных сооружений. Поэтому наряду с мероприятиями по ремонту и реконструкции очистных сооружений в регионе «необходимо навести элементарный порядок в работе действующих объектов».

«Мы тратим серьезные бюджетные средства на строительство новых и реконструкцию старых очистных сооружений. Необходимо обеспечить их качественную работу», — подчеркнул он.

Первый вице-премьер Татарстана также отметил эффективную работу экологов на территории Нижнекамского промузла, которая организована в формате деятельности постоянно действующей межведомственной рабочей группы. К ней привлечены серьезные научные ресурсы. Подписано соглашение, благодаря которому на крупнейших предприятиях внедряются передовые научные решения, ориентированные на обеспечение экологической безопасности и сокращение выбросов в атмосферный воздух.

«Предлагаю использовать данный опыт для решения задач по улучшению качества атмосферного воздуха в Казани», — сказал Нигматуллин.

Снабжение населения качественной питьевой водой — еще одна важная задача, которая стоит перед министерством в 2023 году. Согласно данным Минэкологии Татарстана, в республике насчитывается 402 месторождения для питьевых целей с защищенными запасами более 2 млн куб. метров в сутки, но используется из них только примерно 8%.

«Необходимо продолжить работу по ревизии запасов подземных вод совместно с Минстроем Татарстана. Земельные участки невозможно использовать, потому что они застроены, земля была роздана, а подземная составляющая не была учтена. Это необходимо сделать, чтобы последующие поколения были с водой», — добавил спикер.

В завершение выступления чиновник отметил важность рационального использования минерально-сырьевых запасов и обеспечения должного контроля за добычей общераспространенных полезных ископаемых.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.