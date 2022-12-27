В новом году завершится демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения

Демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища в Татарстане завершится в 2023 году. В результате экологические условия проживания улучшатся для 900 тыс. человек. Об этом сообщил на встрече с журналистами в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Проект начали реализовывать в этом году благодаря государственно-частному партнерству. Общая сумма финансирования составляет 930 млн [рублей]. Мы будем проводить демонтаж бездействующего нефтепровода, который представляет огромный риск для нашего населения. Это открытый водозабор, [и] если что-то случится с нефтепроводом, у жителей будут большие проблемы. Мы должны ликвидировать этот риск», — подчеркнул министр.

Ликвация объектов накопленного вреда проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Протяженность нефтепроводов составляет 29 километров, стоимость работ оценивается в 830,5 млн рублей.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» представляет собой часть национального проекта «Экология». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.