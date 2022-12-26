Самосыровский полигон в Казани за 20 лет работы даст 1,5 мегаватта электроэнергии

Рекультивация Самосыровского полигона в Казани завершится в 2023 году. Далее на протяжении 20–25 лет из мусора будет получено 1,5 мегаватта электроэнергии. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн в социальных сетях.

«Начиная с 2019 года к нам поступило около 300 жалоб от местных жителей на неудовлетворительное качество атмосферного воздуха. Основная часть жалоб была от жителей близлежащих населенных пунктов — Константиновки и Самосырова», — рассказал глава Минэкологии РТ.

«По поручению Президента Татарстана [Рустама Минниханова] мы начали проводить изыскания, чтобы включить рекультивацию Самосыровского полигона в федеральный проект „Чистая страна“ нацпроекта „Экология“», — добавил он.

Согласно данным министра, рекультивация полигона проводится с активной дегазацией. Из газа будет вырабатываться электроэнергия. Таким образом, свалка будет приносить пользу населению. Проект реализуется с 2021 по 2023 год, стоимость работ превышает 872 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года.