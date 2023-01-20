За 30 лет Татарстан сократил вредные выбросы в воздух на 21%

За прошедшие 30 лет при росте валового регионального продукта в 2,6 раза при сопоставимых ценах общий объем вредных выбросов в атмосферный воздух в Татарстане сократился на 21,4%. Такие данные привел сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на итоговом заседании коллегии возглавляемого им ведомства в Казани.

«Мы провели анализ по динамике изменений качества атмосферного воздуха за последние 30 лет. По итогам выяснили — с 1998 года при росте валового регионального продукта в 2,6 раза при сопоставимых ценах общий объем выбросов в Татарстане сократился на 21,4%. Это говорит об ответственном отношении предприятий к охране окружающей среды, в частности, к атмосферному воздуху», — сказал он.

Министр отметил, что в 2022 году качество атмосферного воздуха в регионе оценивалось на 121 пункте наблюдения, в том числе и на автоматических станциях в круглосуточном режиме. Анализ данных, основанный на ежегодном проведении свыше 4 млн измерений, показывает ежегодное снижение количества превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе. В 2022 году число таких случаев уменьшилось до всего 0,022% от общего количества выполненных измерений.

«Должен акцентировать внимание промпредприятий, что наибольшее количество превышений было зафиксировано в периоды неблагоприятных метеорологических условий. К примеру, в промышленном центре республики — Нижнекамске — 84,5% превышений приходится на неблагоприятные дни. 69% жалоб населения на загрязнение атмосферного воздуха поступило в такие же периоды», —пояснил Шадриков.

Этот вопрос обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы по Нижнекамской зоне. Докладчик заметил, что к настоящему времени планы работы в периоды неблагоприятных метеоусловий имеются лишь у 32% промышленных объектов республики. В числе нарушителей есть и крупнейшие предприятия, добавил он.