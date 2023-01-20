Шадриков: К концу 2024 года Казань избавится от иловых полей

Благодаря работам по направлению «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке» федерального проекта «Оздоровление Волги» к концу 2024 года столица Татарстана избавится от иловых полей — крупнейшего объекта негативного воздействия. Об этом сообщил сегодня на итоговом заседании коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РТ глава ведомства Александр Шадриков.

«Основная цель федерального проекта „Оздоровление Волги“ заключается в сокращении в три раза объема сбрасываемых загрязненных сточных вод. С 2021 года продолжается реконструкция биологических очистных сооружений канализации Казани. Они входят в топ-200 основных загрязнителей Волги. Проект, который сейчас реализуется на иловых полях, — пилотный и на данный момент единственный в таких масштабах в России», — подчеркнул министр.

По словам докладчика, в 2023 году завершится технический этап работ, а в 2024 начнется биологический этап рекультивации. Стоимость работ по проекту составляет более 8 млрд рублей, они реализуются по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» является частью национального проекта «Экология». Национальные проекты в России воплощаются в жизнь начиная с 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.